Cyberpunk 2077: desarrolladores piden respeto tras recibir amenazas de muerte

Cuando se soltó la noticia del retraso de Cyberpunk 2077 todos lo tomamos como un chiste malo, muy malo.

Hubo toneladas de memes para burlarse de la situación en donde los chistes más potencialmente ciertos apuntaban a que el juego en realidad se lanzaría hasta el año que lleva en el título.

Pero la realidad es que detrás de todo habría verdaderas historias de terror y mucho estrés entre los desarrolladores.

A través de Twitter el buen Andrzej Zawadzki, uno de los desarrolladores clave de Cyberpunk 2077 ha alzado la voz para hacer público que han recibido múltiples amenazas y mensajes de odio tras el anuncio del retraso del juego.

Se trata de un fenómeno que más de alguno podría argumentar que previsiblemente sucedería. Pero Zawadzki compartió algunas capturas de pantalla sobre los mensajes que está recibiendo y son francamente perturbadores:

This is one of the mildest messages some of us got. There were far, FAR worse. Every single one is being reported. We will not let it go through.

Do not treat it lightly. Do not ignore it. It is serious.

That said, I'm off TT for couple of days. Take care.#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Z80HHWADqU

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 28, 2020