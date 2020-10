Crash Bandicoot 4: It's About Time review: un clásico atemporal [FW Labs]

Tuvimos que esperar mucho, pero por fin tenemos ante nosotros el nuevo juego de Crash Bandicoot y aquí te diremos si vale la pena o no.

Crash Bandicoot tuvo un largo periodo de sequía en cuanto a juegos nuevos se refiere, y es que después de sus apariciones en el 2008, no volvimos a saber de él sino hasta que regresó con Crash Team Racing Nitro-Fueled el año pasado.

El problema era que continuaba con la tendencia de no contar con una nueva aventura, y no, su aparición en Skylanders no cuenta como aventura propia.

Afortunadamente logramos ver su regreso junto a sus amigos y enemigos en esta nueva entrega de Crash, la cual es oficialmente la cuarta en la historia original.

Historia

Para empezar, hablemos de aquello que sirve como motivo para que Crash vuelva a la acción, y eso es que tanto N. Cortex como N. Tropy regresaron de su aislamiento gracias a los poderes de Uka Uka. Así que ambos deciden tomar control total del espacio y tiempo.

Esta fractura en el espacio/tiempo despierta a unas máscaras ancestrales que debes recolectar para evitar que todo quede en manos de estos dos científicos malvados.

Viajaremos a distintas épocas en el tiempo, realidades alternas y versiones diferentes de los escenarios que ya hemos vencido, además de que podremos echar un vistazo al pasado de Crash y versiones alternas de sus amigos.

Aunque es una historia sencilla inicialmente, va ganando más profundidad a medida que avanzas y es así que podrás conocer más sobre todo el universo de Crash y sobre sus villanos también.

Gameplay

Este juego mantiene la línea de controles que hace grande a esta saga, pero lo lleva a otro nivel que nunca pensamos ver. Sorprendentemente logra mejorar la fórmula que vimos hace muchos años gracias a las máscaras y habilidades distintas de Crash y los otros personajes.

Crash y Coco son esencialmente idénticos en la manera en que se controlan y puedes elegir a cualquiera de los dos para cada escenario. Lo único que cambia son las animaciones.

Ambos pueden saltar dos veces, resbalarse, girar para atacar y usar los distintos poderes de las máscaras, con los cuales puedes obtener habilidades muy variadas, pero solamente en algunas secciones de los escenarios, pues no decides tú cuando y dónde usarlas.

Aún así, las máscaras añaden varios grados extra de profundidad al gameplay y abren muchas posibilidades, en especial cuando se empiezan a juntar las distintas habilidades de estas en un solo escenario.

El reto incrementa conforme avanzas en la historia, creando secciones cada vez más peligrosas, frenéticas y extremadamente divertidas.

Lo más interesante es que cada escenario ofrece distintos retos que hacen que lo puedas volver a jugar una y otra vez haciendo cosas distintas en cada ocasión. Ya sea completar el escenario sin morir, recolectar todos los secretos o invertir los niveles, hay tanto contenido que puedes tardar horas en avanzar en la historia solamente para recolectar todo, claro si eres como yo.

Además podrás recolectar cintas VHS que contienen grabaciones de N. Cortex sobre Crash, cuando este era a penas un sujeto de pruebas y no el héroe que conocemos hoy en día. Estas pruebas son muy complicadas y deberás pensar bien tus movimientos para poder salir victorioso.

Otros personajes

Como ya muchos sabían, en este juego no solamente controlaremos a Crash y Coco, sino que podremos usar al mismísimo N. Cortex, al villano Dingo y a una Tawna muy ruda.

Cada personaje se puede usar en escenarios hechos para este mismo, por lo que la manera en que jugamos cambiará radicalmente. Desde la pistola de Cortex, el gancho de Tawna o la aspiradora de Dingo, cada elemento hace únicos a estos personajes y a sus escenarios, los cuales son muy divertidos.

Lo mejor de todo es que en muchas ocasiones, jugar con estos personajes te deja ver la historia desde una perspectiva distinta. Algo así como el modo Separate Ways de Resident Evil 4, pero con más de un personajes.

Estos escenarios también cuentan con objetos para recolectar, cajas para romper y segundas vueltas. Así que no te vas a aburrir pronto.

Visuales y audio

Sinceramente no esperaba un juego tan bonito como el que nos entregaron en esta ocasión. No solamente son los diseños de los personajes viejos y nuevos los que brillan por su gran caldiad, sino que los efectos visuales son una maravilla.

En un momento puedes estar en una pelea de jefe normal y al otro segundo todo se envuelve en un filtro negativo. Cada versión de los escenarios en “modo espejo” se ve muy distinto de su versión normal, tanto así que incluso la fruta Wumpa cambia, haciéndonos sentir como si estuviéramos realmente en un universo paralelo en donde la realidad es similar pero no realmente idéntica.

Fuera de todo eso, podemos ver una gran cantidad de detalles en todos y cada uno de los escenarios, desde la playa inicial en donde una TV muestra las pantallas de los juegos pasados de Crash hasta un desfile con fantasmas y otras criaturas, en donde se muestran globos gigantes de Fake Crash y Spyro el Dragón pasar por ahí.

Realmente hay tantas cosas en cada escenario que es casi imposible no perderte algo. Es gracias a estos detalles que podemos sentir la pasión y el amor que los artistas y desarrolladores tienen por la franquicia y que dejaron en el juego.

Lo mismo ocurre para el audio, en donde podemos escuchar canciones clásicas, modernas y actuaciones de voz excelentes que ayudan a crear una inmersión más profunda en la historia y niveles como pocas veces se ve.

Las animaciones también son una maravilla, pues cada personaje desborda personalidad dentro y fuera de las cinemáticas. Es como si estuviéramos viendo una película de Crash, una muy buena película de Crash.

Por si fuera poco, también puedes desbloquear muchos tajes distintos para Crash y Coco. Todos son increíbles y muy divertidos.

Conclusiones

Crash Bandicoot 4: It's About Time no solamente es un buen juego de esta franquicia, sino que es uno de los mejores juegos en los que ha participado el personaje. Tal vez el mejor de todos.

Es imposible no sonreír al jugar este título gracias a todos su detalles y su gran valor de rejugabilidad. Así que lo recomiendo muchísimo a todos, no importa si son fanáticos de Crash o no, pues este juego hace algo que no hemos visto muchas veces en otros juegos de hoy en día: ser divertido.

Me atrevo a decir que es de lo mejor que he jugado este año.