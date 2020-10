¿Cuándo superará el mundo al COVID-19? Esto dice el principal experto mundial en la materia

El doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca y, para muchos, el principal experto mundial en el COVID-19, es cauto sobre una solución a corto plazo.

El COVID-19 continúa haciendo estragos en el mundo, mientras los gobiernos luchan por hallar una solución. Pero esta no será a corto plazo, según explica el doctor Anthony Fauci.

Norteamericano, Fauci es considerado el principal experto mundial en el tema. Es asesor de la Casa Blanca y ha chocado varias veces con las propuestas del presidente Donald Trump.

Es director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) desde 1984.

Las predicciones del doctor Fauci sobre el COVID-19

¿Cuándo superará el mundo al COVID-19? ¿Cuándo existirá un retorno a la antigua normalidad?

“No es como encender o apagar un interruptor de luz”, dijo Fauci, citado por el portal BGR. “Incluso con una vacuna, no va a ser 99% eficaz. Me encantaría que fuera, pero no lo es”.

“Recuerde que la FDA probablemente aprobará una vacuna contra el COVID-19 incluso si es solo 50% eficaz. Así que digamos que tienes una vacuna 75% efectiva y entre el 65 y el 80% de la gente quiere vacunarse. Todavía hay mucha gente en la sociedad”.

Fauci establece que hasta 2022 no existiría una normalidad como la del pasado. Podría darse una apariencia de ésta para el verano de 2021.

“Si todos se vacunan y seguimos implementando las medidas de salud pública de las que he estado hablando incesantemente en los últimos meses, si lo hacemos, llegaremos al punto en que el nivel del virus será tan bajo que podría, incluso, desaparecer”.

Estados Unidos es el país con mayor número de muertes por el COVID-19 en todo el planeta, con 216 mil. Cuenta con 7.9 millones de casos de los 38 millones en todo el mundo.