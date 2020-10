Esta es la plataforma de correo electrónico que usan los ejecutivos de Silicon Valley

Amado por algunos y odiado por otros, "Superhuman" sigue escalando posiciones dentro del mundo corporativo.

¿Te imaginas pagar $30 mensual para la suscripción de un correo electrónico que además debes enviar una solicitud de aprobación para ser aceptado? Esa es la realidad de muchos ejecutivos de la capital tecnológica de San Francisco, Sillicon Valley.

El servicio de correo electrónico "Superhuman" se posiciona en el mercado, desde el año pasado, como la plataforma de correo electrónico más exclusiva entre los ingenieros creadores de tecnologías del mundo.

"Superhuman" es un servicio al que se accede sólo por invitación que cuesta 30 dólares al mes y promete “la experiencia de correo electrónico más rápida que ha existido”. Tenemos a la crema y nata de Silicon Valley en este momento”, dijo Rahul Vohra, fundador de Superhuman en un reportaje del año pasado donde señalaba que tenía una lista de espera de 180 mil personas.

¿Cómo funciona Superhuman?

La plataforma únicamente funciona con cuentas de Gmail o G Suite y trabaja luego de ser aceptado por la compañía.

Para registrarse en Superhuman hay que rellenar un largo cuestionario sobre tus hábitos de trabajo y ver un tutorial para entender el funcionamiento del servicio.

El seguimiento para su funcionamiento es permanente, es por eso que cuando se intenta usar el ratón aparecen mensajes que invitan a usar una combinación de teclas para realizar la acción. Estos atajos de teclado son muy variados: desde mandar un mensaje automatizado hasta darnos de baja en un listado de correo de mensajes promocionales.

La principal ventaja que tiene sobre el resto de plataformas de correos, es su preocupación por optimizar el tiempo de la persona en una bandeja de entrada.

"Superhuman además también permite buscar las redes sociales de nuestros contactos del correo electrónico para entablar otro tipo de comunicación con ellos, eliminar un mensaje enviado por si hemos cometido errores ortográficos, programar los envíos y, atención, una función polémica: rastrear nuestros mensajes para decirnos cuando se han leído e incluso mostrar una ubicación aproximada del sitio en el que se han leído", señala un reporte del periódico La Vanguardia.

Problemas de la plataforma

Lo que a muchos desconcierta de este exclusivo sitio son sus métodos de seguridad. La plataforma por defecto tenía un pixel que le hacía seguimiento a todos los mail que la persona enviaba, y esto en muchos casos puede ser perjudicial.

"El problema con Superhuman es que tienes que estar dispuesto a usar su aplicación que depende, en gran medida, de sus teclas rápidas, pero no se puede cambiar o editar a su gusto. La eliminación de correo electrónico siempre será Shift-3, y la única manera de cambiar entre cuentas es usando la tecla Control. Parte de eso está bien; He utilizado aplicaciones de correo electrónico con menús de configuración tan complejos que son inmediatamente fuera de lugar para incluso molestarse en cambiar cualquier cosa. Pero también conduce a algunas interacciones frustrantes cuando no encajas en el funcionamiento de la plataforma", sostiene un crítico artículo de The Verge.