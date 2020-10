Coronavirus: Donald Trump vuelve a violar Twitter, dice que el Covid-19 es menos letal que la gripe

Donald Trump se robó todos los titulares el pasado fin de semana con la noticia de que había sido contagiado por Coronavirus Covid-19.

Durante muchas horas hubo bastantes especulaciones sobre el estado de salud real del mandatario. Pero su estadía por el hospital fue relativamente fugaz. Aunque muchos aún tengan dudas sobre cómo se encuentra en realidad.

Sin embargo, sucedió lo que medio mundo imaginó que pasaría: Trump intentó capitalizar políticamente su contagio de Coronavirus Covid-19.

El Presidente utilizó su cuenta personal de Twitter para publicar un desafortunado comentario, en donde minimizó la mortalidad del Coronavirus Covid-19, comparando la enfermedad con una simple gripe:

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020