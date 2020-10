Carlos Name: la razón por la que es tendencia y los mejores memes de esto

Las redes sociales han comenzado a hablar de Carlos Name de nuevo, y como siempre, aquí tienes los mejores memes de esto.

Carlos Name es conocido en Internet por crear historias que logran engañar a muchos quienes las ven. Y es que ya hemos visto historias de cómo es que le secuestraron al perro, o acosaban, veía fantasmas y muchas otras cosas que sinceramente llegan a ser buen entretenimiento durante los primeros minutos, después ya aburre.

¿Por qué es tendencia?

Para poner en contexto todos los memes que veremos a continuación, te resumimos lo que ocurrió con las historias de Carlos Name. Resulta que, junto a un experto llamado Oscar, Carlos Name se fue de safari a rescatar a un Tigre de Tasmania, el cual parecía estar enjaulado en algún lugar misterioso.

El asunto es el que tigre de Tasmania ha estado extinto desde hace muchos años y no se ha visto uno en 85 años. Estamos hablando de expertos en el asunto no han logrado encontrar otro espécimen. Y resulta que de un día para otro, Name no solo logró encontrar uno vivo, sino que encontró tres.

El asunto es que, como a Carlos Name lo persigue la desgracia, todo se sale de control muy rápido, tanto que Oscar termina siendo captura y torturado. Como todo buen samaritano y sobreviviente, Name graba a Oscar tirado y con sangre, todo se ve terriblemente falso.

Obviamente Oscar es un actor contratado, y muy malo por cierto, además de que Carlos básicamente está peligro de muerte y sigue subiendo historias. Muy creíble todo.

Ahora si, memes

Como no podía ser de otra forma, Carlos Name ha sido objeto de fuertes críticas por lo pobre de sus actuaciones, tanto de él, como de Oscar y es por eso que tenemos muchos memes. Disfrútalos.

El tigre de Tasmania de Carlos Name pic.twitter.com/HlEQYXwrSo — alex barrera (@alexbarrera0609) October 9, 2020

Yo viendo las historias de Carlos Name, como torturan a Óscar y ya todo “se salió de control” pic.twitter.com/fQD6C60eib — Hanz Pinedo (@ChefHanx) October 9, 2020

Carlos name intentando capturar un tigre de tasmania con una red /// El tigre de tasmania pic.twitter.com/2g88dxhWOS — Limhi_popote👍_Luna (@LimhiLuna_) October 9, 2020

El Carlos name con sus "bengalas" para pedir ayuda. XD pic.twitter.com/SZwo1nXWFm — AliceFafnir (@AliceFafnir) October 9, 2020

Carlos Name: pongo fotos, escuchen los rugidos, es un tigre de Tasmania

Yo: pic.twitter.com/JQHUfEYxFj — carricoehlo (@ACarriola12) October 9, 2020

Seguramente los tigres de Tasmania desaparecerán y los tipos malos van a seguir a Carlos hasta su casa y a mandarle mensajes crípticos sin sentido para hacerle pasar miedo.

Sea como sea, ya sabes que no te tienes que preocupar por nada.