Borat se reconcilia con Kazajistán: "Very Nice" es su nuevo slogan de turismo

El gobierno de Kazajistán condenó la primera película de Borat. Pero los tiempos cambian y ahora adopta al personaje para estimular el turismo.

Amazon Prime Video nos dio una de las sorpresas más gratas del 2020 con el estreno de Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan.

Esta secuela de la cinta de culto no sólo está a la altura de la original, sino que logra traer al actual siglo XXI un personaje que parecía condenado a permanecer relegado a la sociedad incorrecta del pasado.

Borat Subsequent Moviefilm logra lo imposible: es la secuela perfecta que pone en jaque a Trump [FW Opinión] SIN SPOILERS: Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan es imperdible.

Pero las cosas cambian, a veces para bien. Un ejemplo perfecto de ello es lo que acaba de suceder con el gobierno de Kazajistán.

"Very Nice!", Borat

Cuando se estrenó la primera película de este personaje en 2006 las autoridades de aquel país de medio oriente explotaron en contra del personaje de Sacha Baron Cohen. Llegando al grado de condenarlo y prohibirlo en el país.

Pero ahora, según reporta el New York Times, Kairat Sadvakassov, vicepresidente de la junta de turismo de Kazajstán, ha revelado que el gobierno decidió adoptar a Borat y su frase "very nice!" (muy agradable / muy bien) como elementos para promover el turismo a este país.

Este cambio radical se habría logrado gracias a un discurso inteligente de un par de fanáticos de la película: Dennis Keen y Yermek Utemissov. Quienes montaron una serie de videos para retomar la frase de Borat y convertiverla en un elemento a favor:

En tiempos de Covid-19, cuando el gasto por el turismo está en suspenso, fue bueno ver al país mencionado en los medios. No de la mejor manera, pero es bueno estar ahí.

Son las palabras de Sadvakassov tras hablar del impacto de Borat con el estreno de su secuela y el lanzamiento de esta nueva estrategia de promoción.

Dennis Keen, uno de los creadores de la idea que dio origen a estos videos es un nativo de Kazajistán que en 2005 viajó de intercambio a Estados Unidos.

Cuando vio la primera cinta de Borat se sintió identificado y descubrió que la cinta era un factor de simpatía para todos los ciudadanos de Estados Unidos que conocían la película.

La idea parece que está funcionando.