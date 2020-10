La misión BepiColombo realizó el primer ajuste gravitacional sobre Venus para luego fijar el curso de su destino final

Justo cuando solo faltan 5 días para que se cumplan exactamente dos años de su lanzamiento, BepiColombo llegó a Venus. Alrededor de este planeta ejecutará dos sobrevuelos para realizar ajustes gravitacionales. Entonces fijará su curso para su destino final: Mercurio. Esta misión que realizan en conjunto dos agencias espaciales llegará al planeta más interior dentro de nuestro sistema solar, a principios del 2025.

BepiColombo es una misión espacial que pretende estudiar el campo magnético de Mercurio. Se ejecuta en conjunto por dos agencias espaciales. Se trata de dos naves espaciales que al llegar separarán cuerpos y estarán de manera independiente.

Una de las agencias que trabaja en esta misión es la ESA (Europa). Mientras que la otra es la JAXA (Japón). Cada una instalará un satélite en la órbita de Mercurio con la intención de ver mucho más de cerca su superficie.

Los dos satélites impulsados por una misma nave hicieron su llegada este jueves a Venus. Todo ocurre bajo lo planificado por ambas agencias espaciales. Explica un científico al portal The Verge que desde su salida desde la Tierra, la nave espacial sobrevuela los planetas para realizar ajustes gravitacionales. Ejecuta dicha acción para reducir y poder manipular las velocidades, sin la necesidad del uso de combustible.

"Se necesita mucha energía para poner una nave espacial en órbita alrededor de Mercurio. hay dos alternativas para obtener esta energía: una es tener mucho combustible, lo que hará que su nave espacial sea voluminosa y pesada. La otra alternativa es utilizar la ayuda de los planetas ", dijo Johannes Benkhoff al portal antes citado. Benkhoff es uno de los científicos del proyecto de BepiColombo en la ESA.

Here it is! Beautiful #Venus as we made closest approach today! Watch how we swing by the planet from day to nightside during #BepiColomboVenusFlyby https://t.co/0AVrP2zKoy #ExploreFarther pic.twitter.com/nASSN35Y8U

— Bepi (@ESA_Bepi) October 15, 2020