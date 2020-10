Atletas con traseros más grandes tienen mejor rendimiento, según estudio

Los velocistas de élite con traseros más grandes cuentan con un mejor rendimiento en la pista, de acuerdo con expertos de la Universidad de Loughborough.

Un impulso muy valioso: traseros más grandes ayudan a rendir mejor a los atletas. De acuerdo con un estudio, los velocistas con glúteos grandes pueden correr hasta un 44% más rápido.

La investigación fue realizada por la Universidad de Loughborough.

El equipo de investigadores comparó los músculos de la parte inferior del cuerpo de atletas de élite con otros de menor calidad o no entrenados.

Pese a que los músculos de las pantorrillas eran similares, la diferencia más notoria estaba en sus posaderas.

El valor de los traseros más grandes entre los atletas

Para realizar el estudio, los investigadores utilizaron imágenes por resonancia magnética, midiendo el tamaño de 23 músculos inferiores del cuerpo en 42 hombres diferentes. Se distribuían de la siguiente forma:

Cinco velocistas estudiados pertenecían al deporte de élite.

De menor calidad, es decir de sub-élite, eran 26 atletas.

Once eran hombres que no se habían entrenado.

Los traseros de los atletas de élite eran 45% más grandes que los de sub-élite.

“Encontrar un solo músculo que por sí solo parezca tan importante, explicando casi la mitad de la variabilidad, es notable”, afirmó el autor del artículo, Jonathan Folland.

Folland es experto en rendimiento neuromuscular de la Universidad de Loughborough.

“La implicación lógica es que con un glúteo máximo más grande, el corredor será capaz de generar más potencia y, por lo tanto, tener una mayor velocidad de sprint”.

El estudio se enfocó en atletas de 100 metros planos. Próximamente se realizará uno con mujeres y luego otro sobre competidores de otras distancias.

La publicación se realizó en la revista Medicine and Science in Sports and Excercise.