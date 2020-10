Apple presentaría un HomePod Mini pero no una versión completa junto al iPhone 12

Después de bastantes silencios incómodos Apple por fin ha confirmado la fecha en la que presentará su tan retrasado iPhone 12.

La expectativa es alta por el contexto en el que llega el terminal, pero a la par los rumores son bastantes. Tanto en lo que refiere al terminal como a otros potenciales productos.

Se esperaba que el #AppleEvent de hace algunas semanas echara la casa por la ventana presentando una alineación brutal de gadgets.

Dejando como único gran pendiente al iPhone 12. Pero parece que los chicos de Cupertino optaron por una estrategia más diversificada.

La expectativa original era que junto al nuevo smartphone Apple presentaría el HomePod 2, un HomePod mini, unos audífonos de nombre AirPods Studio, el tan retrasado AirTag, alguna clase de nueva Apple TV y hasta un control remoto con Siri para competir con Google TV.

Pero el leaker de confianza @L0vetodream acaba de arruinar la fiesta de expectativas para muchos, afirmando que el HomePod 2 no será presentado.

there is no HomePod2 this year

only have mini one

— 有没有搞措 (@L0vetodream) October 7, 2020