Apple AirTags estarían por lanzarse dentro de pocas semanas

Una de las mayores sorpresas en el último evento de Apple donde presentó el iPhone 12 fue la ausencia absoluta de los AirTags.

Este accesorio, que básicamente sirve para regalarle nuestro dinero a Tim Cook emitir una señal que nos ayude a encontrar cosas cuando las perdemos, se daba por hecho que lo veríamos al fin e esta presentación.

Pero la realidad es que ni siquiera se mencionó y su existencia, a pesar de estar más que comprobada sigue sin ser oficial.

La cuestión es que conforme más avanza el reloj más inevitable se ha vuelto el momento de que lleguen al mercado, aunque sea de la manera más disimulada y discreta posible.

Existen dos indicios claros de este arribo inminente. En primer lugar un tuit del reconocido leaker @L0vetodream.

Quien afirma que los Apple AirTags "llegarían muy pronto" al mercado sin dar ninguna fecha en concreto pero revelando que vendría en dos tamaños.

Pero la parte más interesante es el razonamiento lógico de otro informante con amplio historial, Jon Prosser, quien indica de manera correta que iOS 14.3 contiene en su menú de configuración menciones directas de los AirTags.

Esta versión del sistema operativo móvil será lanzada en noviembre, así que el accesorio debería estar siendo lanzado de manera directa sobre esas fechas. Osea dentro de un par de semanas muy probablemente.

Second:

With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.

Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month..

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020