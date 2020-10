Apple: se filtran los motivos por las que no se mostraron los AirPods Studio y AirTags

Todavía evaluamos el impacto de todo lo que vimos con el Apple Event en donde nos mostraron por fin al iPhone 12.

Hubo varios anuncios, algunos bastante directos y obvios, otros muy incómodos y disimulados. Pero entre todo hubo dos grandes ausencias: los audífonos AirPods Studio y los AirTags.

Durante semanas circuló el rumor firme y hasta con imágenes del producto en donde se aseguraba que este accesorio de audio sería lanzado junto al iPhone 12. Pero pasó algo grave al parecer.

Según el reconocido leaker Jon Prosser, hubo algunos problemas serios al interior de Apple con el proceso de producción de estos audífonos.

De manera que tuvieron que detener todo para incluso eliminar algunas funciones del dispositivo. Todo esto provocó un serio retraso e hizo imposible que se anunciaran de forma oficial.

First:

Major hiccup in AirPods Studio production 😬

A few key features have now been cut.

Seems they still need to work some things out before we have final units.

Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020