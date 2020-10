Animaniacs estrena nuevo tráiler con fecha de estreno en Hulu

Muchos no los conocen hoy en día puesto que fue una caricatura que se dejó de producir hace mucho tiempo, pero los Animaniacs se volvieron parte de la vida y la infancia de muchas personas de mi generación. Y es que tenían personajes totalmente memorables como Pinky y Cerebro, Kikiri Boo y obviamente a los tres hermanos Warner.

Así que ahora que sabemos que estos estarán de regreso, no podemos estar más que emocionados, aunque hay cosas que parecen un poco preocupantes.

El día de hoy se anunció que esta serie estará de regresa de parte de Hulu, el servicio de streaming en línea que a muchos les gusta pero que no es tan popular como Prime Video o Netflix.

El tráiler nos muestra a Yakko, Wakko y Dot regresando al mundo después de 22 largos años y tratando de entender todo lo que se han perdido en este largo periodo de tiempo. Es así que tenemos a Pinky y Cerebro descubriendo las citas en líneas y las redes sociales y a los hermanos Warner conociendo las nuevas tecnologías, como las tablets.

Aquí te dejamos el tráiler de la nueva serie para que veas por ti mismo lo que nos espera este 20 de noviembre.

NARF! Hope we didn't miss too much while we were gone! All-new episodes of #Animaniacs premiere November 20, only on @hulu. pic.twitter.com/mlZPTq4qbM

— The Animaniacs (@TheAnimaniacs) October 21, 2020