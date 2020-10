Android 11 tiene una nueva actualización, ya la puedes descargar y estas son sus novedades

Android 11 se actualiza este mes a lo grade en los teléfonos Google Pixel y aquí te decimos lo que puedes esperar con esta actualización de seguridad.

Android siempre nos tiene grandes sorpresas con sus nuevas actualizaciones y es gracias a ello que tenemos ahora muchas más novedades que todo el mundo debe conocer, pues realmente hay cosas que vale la pena ver y probar.

Primero que nada, cabe mencionar que esto solamente se encuentra actualmente disponible para los equipos de Google Pixel, por lo que si no cuenta con uno de estos teléfonos, entonces no te sorprendas si es que no ves la actualización en tu equipo.

Actualización de seguridad de octubre

Los teléfonos que reciben la actualización de seguridad de Android 11 son los siguientes:

Google Pixel 4a

Google Pixel 4

Google Pixel 3a

Google Pixel 3

Ahora que si tienes uno d estos equipos pero no cuentas aún con la actualización, entonces no te preocupes, solamente es cuestión de tiempo antes de que esta actualización llegue a tu equipo. Y si es que quieres ver si ya lo tienes pero no se ha descargado por eso de que tengas desactivadas las actualizaciones automáticas, es importante que veas si está disponible en Ajustes > Actualizaciones de Sistema.

Ahora sí, ya habiendo estado seguro de si tienes o no la actualización en tu equipo, te diremos lo que llegue con esta actualización de seguridad de octubre 2020.

Primero que nada, el equipo tiene una mejora de detección de giro del equipo, haciendo que pueda identificar mejor cuando es que este se gira y cuando es que no lo hace. Sumado a eso tenemos una mejora en la detección de brillo de la pantalla automático. Con eso se mejora la capacidad de ahorrar batería a la hora de aumentar o reducir el brillo.

Sumado a todo lo anterior, se modifica la manera en que se desvían las llamadas recibidas, logrando evitar que se desactiven las notificaciones de llamadas.

También tenemos el hecho de que el ícono de activar y desactivar el giro de la pantalla se ha arreglado, haciendo que aparezca en donde debe star. Tenemos una mejora en el gesto de deslizamiento que a veces no se detectaba y para finalizar, se mejoró la sensibilidad de la pantalla touch al usar protectores de pantalla.