Android 11: más de 30 celulares ya se pueden actualizar, ¿está el tuyo?

La actualización del Android 11 ya llegó a muchos celulares, y si quieres saber si tu equipo ya puede descargarlo, te dejamos una lista interesante.

El Android 11 ya se encuentra disponible en bastantes equipos, pero hay quienes no han recibido esta actualización. Así que si no sabes si tu teléfono ya debería tener esta importante actualización de sistema operativo, aquí te dejamos una lista de todos los equipos que ya deberían tenerlo.

¿Está el tuyo?

Antes de comenzar, recuerda que hay veces en que las actualizaciones llegan a destiempo para algunos equipos, pero muchas otras veces no se actualiza nuestro teléfono porque tenemos las actualizaciones automáticas desactivadas.

Moto E 2015

Moto G 2015

Moto G3 Turbo

Moto G4 Play

Moto G5 Plus

Moto G7 Power

OnePlus 3 / 3T

OnePlus 5 / 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus Nord

POCO F1

POCO M2 Pro

POCO X2 / Redmi K30

Redmi 3S

Redmi 4A

Redmi 4X

Redmi 5

Redmi 5 Plus / Redmi Note 5

Redmi 5A

Redmi 6 Pro

Redmi 7

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi Note 4

Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Redmi Note 7 / 7S

Redmi Note 8 y Note 8T

Redmi Note 9S / 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Y3

Samsung Galaxy S5 LTE

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia M4 Aqua

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi Max y Mi Max Prime

Xiaomi Mi Mix 2S

Si aún después de ver esta lista no estás seguro si tu equipo podría o no tener Android 11, entonces solamente debes entrar a Ajustes > Actualizaciones de Sistema y ahí podrás ver si hay alguna actualización pendiente o disponible y descargarla. Así de fácil puedes encontrar esto en el teléfono, aunque cabe mencionar que si no ves la actualización disponible puede ser porque no se encuentre para tu teléfono o porque aún no se lanza.