Among Us: 10 trucos para siempre ganar

El divertido videojuego Among Us tiene la particularidad de que puedes usar tu poder de convencimiento para vencer en una partida.

Es uno de los juegos más descargados del momento, y así como tiene muchos seguidores, es muy fácil de jugar. Among Us no es un entretenimiento en el que te tienes exprimir tu inteligencia al máximo. Simplemente es matar y que no te pillen. Y en el caso de que seas tripulante es simplemente estar pendiente de quien es el asesino oculto.

Entonces hay ciertos trucos que puedes comenzar a aplicar desde ya, para que te conviertas en el mejor jugador. Antes de comenzar advertimos que la mayoría de los consejos van dirigidos a los impostores. Simplemente el mejor rol dentro de Among Us. Es mucho más divertido y entretiene a cualquiera. Ahora sí, comencemos.

Pendiente de las cámaras en Among Us

Si eres impostor lo primero que tienes que hacer, en cualquiera de los mapas, es ir a las cámaras. Toda aquella región que cuente con cámaras debe estar identificada por ti, amigo impostor. Entonces una vez que sepas corre hacia ese lugar. Cualquier vigilante que se quede solo es una víctima segura.

Reporta una muerte

Si es el caso de que lo asesinas en las cámaras o en cualquier otro lugar el autoreporte es la mejor opción. Reporta el personaje fallecido para no levantar sospecha. Finge desorientación.

Aliado imaginario

Busca un aliado que no sepa que lo estas usando, alguien a quien le quites la responsabilidad defendiéndolo. Ejemplo: después de reportar la muerte que tu mismo ejecutaste participas en la discusión. "Lo encontré en Media. Estoy seguro que el amarillo no fue, lo vi haciendo tareas". No acusaste a nadie y defendiste a un "amigo". Nadie va a sospechar.

Camuflaje ideal

El nombre invisible es genial si sabes los escondites de cada mapa. En este enlace están especificados y solo tiene que aplicar para eliminar sin ser visto.

Sirve de carnada

Esconderse entre varios amigos es una estrategia genial para los impostores. Simplemente se colocan entre tres o cuatro y cuando el impostor asesine, quedó al descubierto.

Atento a las votaciones

En las votaciones debes estar pendiente de quien vota a quien. Por lo general, en salas de varios impostores, estos tienden a tratar de eliminar a la misma persona.

Evita las cámaras (tripulante)

Si eres de los tripulantes evita las cámaras por mucho tiempo. Pero si vas a estar viendo, debes estar pendiente de quien entra al cuarto porque posiblemente va a matarte.

Acusa al contrario

Si te agarraron con las manos en la masa, acusa a quien te vio. Debes ser más rápido con los dedos y expresar "el azul lo mató, lo vi con mis propios ojos".

Finge misiones

Visualiza el mapa y ve hacia las misiones y finge que las estás cumpliendo. Pero, mucho cuidado con media. Debido a que cuando te paras sobre el scanner, este no hace efecto en el impostor. Entonces te estás descubriendo solo.

Disfruta de Among Us

Por último disfruta del videojuego de Inner Sloth que es bastante divertido. Sí pasas un buen rato y logras desestresarte ya ganaste.