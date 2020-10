Among Us: el truco para el nombre invisible en los móviles llegó y es más fácil de lo que piensas

En principio este truco de Among Us solo estaba disponible para quienes jugaban desde la PC. Ya el truco está para quienes juegan en móvil.

Among Us es un videojuego en el que la habilidad mental tiene que estar presente. No solo se trata de contar con velocidad en las manos. También tienes que tener astucia y poder de convencimiento. Además de conocer ciertos trucos que te van ayudar a no levantar sospechas cuando eres impostor.

Es por esto que a continuación te vamos a mostrar un truco para que aparezcas con el nombre vacío. En consecuencia, cuando te toque ser el impostor, podrás utilizar los mejores escondites sin que tu nombre te delate ante la vista quienes te quieren descubrir.

Sin nombre en Among Us

En principio este es un truco que solo estaba disponible para quienes jugaban en la PC. Ibas a un sitio web, copiabas un espacio en blanco y lo pegabas en el lugar del nombre. Entonces si hacías esto en el celular, Among Us no te aceptaba y siempre, siempre, tenías que poner algo, aunque sea un caracter.

Entonces ya apareció el maravilloso espacio en blanco para los celulares y es muy sencillo de aplicar. Solo tienes que ir al buscador que tengas en tu smartphone. Si es Google Chrome para los Android, el de Apple para los iPhone o cualquier otro.

Entonces allí colocas: Unicode 3164 el primer portal que te aparece ingresas, como sale en la imagen de abajo.

Info Unicode Among Us Info

Después copias lo que aparece entre comillas. Abre la aplicación del juego y colocas lo que habías copiado. Listo, de esta manera podrás ser un personaje camuflado.