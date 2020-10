Among Us: hay un truco para que el impostor se vuelva invisible, ¿quieres saberlo?

La manera en la que debe actuar un jugador de Among Us, cuando es impostor debe ser muy cuidadosa para no levantar sospechas de los tripulantes.

Ser impostor en Among Us es un trabajo que se debe realizar con suma cautela. El propósito principal es no ser visto por el resto de los tripulantes mientras se sabotea la nave. Tampoco puede ser visto entrando a una alcantarilla o matando a un contrario. Pero además de estas obviedades no hay que levantar ninguna sospecha que te pueda delatar. ¿Hay realmente un truco para ser invisible? Es posible y vamos a explicar como.

En otra reseña te explicamos que en cada uno de los tres mapas hay escondites donde puedes pasar desapercibido. Utilízalos, son sumamente geniales, pero todavía aparece tu nombre. Mismo con el que puedes ser detectado y entonces posteriormente te van a acusar.

El nombre invisible en Among Us

Para que evites este problema debes colocar tu nombre en blando. Es sencillo y lo puedes hacer en este mismo instante. Ingresa al siguiente enlace. Después procede a copiar el espacio en blando que está entre las comillas. Deja presionado por un instante, seleccionas copiar y vas hacia el juego. Este truco solo es válido para quienes juegan en su dispositivo Android o iOS.

En la parte del nombre dejas presionado de nuevo y seleccionas pegar. Así ya no tendrás nombre y tu escondite será mucho más seguro. Desde allí puedes convertirte en el exterminador invisible en cada una de las partidas de Among Us que tengas en línea o con tu grupo de amigos.