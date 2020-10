Among Us: ¿cómo puedo hacer un custom skin en PC?

Si quieres crear skins personalizados en Among Us para PC; aquí tienes una pequeña guía de cómo es que puedes lograrlo. ¡Disfruta!

En Among Us existen muchos sombreros que puedes conseguir por tu cuenta, y realmente la variedad es bastante amplia, por lo que no deberías tener problemas al elegir uno que vaya con tu estilo.

Pero ¿qué pasa si quieres añadir sombreros que no están en el juego? bueno, pues vas a tener que aprender a crear mods para este título tan popular.

Vamos por partes

Primero que nada, cabe aclarar que esto se debe hacer en una computadora y por ende solamente afecta a la versión de PC. Además cabe destacar también que nadie más que tú verá estos mods de skins que podrás hacer, puesto que solo modificarás la versión de Among Us que tienes instalada en tu equipo.

Ahora si, lo primero que vas a necesitar es entrar a este enlace y descargar un UABE (Unity Assets Bundle Extractor” y una vez que lo tengas, deberías a la siguiente carpeta en tu PC:

C: \ Archivos de programa (x86) \ Steam \ steamapps \ common \ Among Us \ Among Us_Data

Si tienes más de un disco duro, podrías tener que buscar en D: o en E: pero el atajo sigue siendo el mismo. Una vez que estés ahí deberás abrir un archivo que se llama sharedassets0.assets en el UABE que descargaste con anterioridad.

Aparecerá un mensaje que dice: “No type database matches the player version” y con este una lista, deberás seleccionar la opción que se encuentra hasta abajo y después seleccionar Ok.

Luego deberá encontrar las texturas, así que cuando abras el archivo verás una pantalla así. Lo recomendable es acomodarlas por tipo (Type) para poder encontrar todas las texturas a modificar juntas en un solo lugar. Solo es cuestión de bajar hasta que encuentres archivos que tengas el tipo de Texture2D.

Ya falta poco

Lo que queremos aquí es modificar los sombreros, por lo que deberás encontrar la textura que se llama Hats y dar clic en Plugins. Te saldrá el siguiente menú. Solamente deberás seleccionar la opción de “Export to PNG” y guardar la imagen resultante en un lugar de fácil acceso, como el escritorio.

Tendrás como resultado una imagen en donde puedes ver todos los sombreros, así que ahora solamente hace falta que modifiques estos en un programa como photoshop pero ten cuidado de no cambiar mucho la forma de estos, pues si te sales de los límites de lo que se tiene establecido, podría verse mal. Es decir, los sombreros de Santa Claus los puedes volver un sombrero de Link de The Legend of Zelda sin problemas, pero no un cabello afro, por ejemplo.

Ya estamos casi en la parte final, ahora solo deberás entrar de nuevo al menú de Plugnis (en donde previamente seleccionamos “Export to PNG”) y seleccionar Edit y te aparecerá un menú con muchas opciones. No te preocupes, solo deberás seleccionar “Load” para buscar tu archivo PNG modificado y seleccionar OK. Cuando se te pregunte sobre la calidad, elige Basic.

Para terminar solo deberás exportar tu archivo modifica de sharedassets0.assets en algún otro lugar, como el escritorio. Después deberás entrar a la carpeta de Among Us_Data y pegar ahí el archivo, reemplanzando al anterior.

¡Y listo! Podrás jugar con cabello de Goku si así lo quieres, y si haces streaming, esto le dará un sabor distinto a tus transmisiones.

Fuente.