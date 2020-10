Among Us Pink: ¿en qué consiste el mod y cómo puedes conseguirlo?

Un mod de Among Us llamado Among Pink se ha vuelto muy popular y si quieres saber de qué trata y cómo puedes conseguirlo, te lo diremos a continuación.

Among Us se ha convertido en un fenómeno tal que ha llegado a básicamente todos lados, logrando ganarse el corazón de todos quienes lo han podido jugar. Y es que este juego no solamente es bueno, sino que cuenta con un diseño de personajes muy llamativo y divertido.

Es justamente gracias al diseño que se ha creado un nuevo mod, el cual tiene por nombre Among Pink y este fue creado por unas fanáticas del juego y de una banda musical en especial.

Entre rosas

Gracias al esfuerzo y dedicación de tres fans del grupo musical coreano BLACKPINK, se logró crear este mod, el cual pone a las integrantes de este mismo grupo dentro de Among Us, casi como si los personajes de Among Us llevaran mascaras puestas de las chicas.

Las integrantes del este grupo son Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie, y cada un está representada en este curioso mod.

Este mod de Among Us se estrenó el pasado 23 de octubre y fue gracias a un esfuerzo en conjunto con las tres fanáticas antes mencionadas, quienes vienen de Perú, México y Venezuela. Ellas abrieron unas redes sociales para dar seguimiento al desarrollo de este mod y a la vez, ayudar a las personas a instalarlo.

Si quieres instalarlo solamente debes seguir los pasos que ellas mismas te dejan en su twitter y seguir los enlaces correspondientes de acuerdo a la versión de este juego que tengas instalada. Aquí tienes el hilo que explica a detalle la manera en que puedes hacer todo el proceso.

Así que para todos aquellos fanáticos de BLACKPINK o quienes quieran darle una nueva cara a Among Us, ya tienen aquí uno de los mods más interesantes que hemos visto de este juego. Además, las caras de las cantantes sobre los cuerpos de los personajes se ven muy divertidas.