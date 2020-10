Among Us: ¿cómo jugar en Google sin instalar el título en PC?

Descargar el videojuego del momento en tu PC es significado de dinero. No es gratis. Pero Among Us se puede jugar sin instalarlo.

Durante el décimo mes del año Among Us sigue ubicándose en el tope de descargas de los videojuegos. El desarrollo de InnerSloth explotó a finales de julio y hasta la fecha no para de ascender. Se trata de una fiebre que llegó a casi todos los rincones del planeta.

Entonces nos encontramos con dos tipos de fanáticos. En primer lugar están los que los juegan en dispositivos móviles: Android e iOS. Mientras que después están quienes lo juegan directamente desde la PC. Para esto hay que pagar por el juego y así tenerlo instalado. Sin embargo te vamos a dar un truco para juegues en la computadora, sin la necesidad de tenerlo en el escritorio.

En el caso de que seas uno de los usuarios que quiera pagar por el juego, es muy sencillo. Solo tienes que ingresar a las plataformas de Steam o itch. Luego pagas un poco más de 4.5 dólares y listo. De esta manera podrás jugar sin problemas.

Among Us gratis en PC

Sin embargo, si estás entre los que quieren jugar Among Us en la computadora, de manera gratuita, también hay un método exageradamente simple. Solo tienes que descargar un emulador de Android. Con esto podrás descargar el juego en Google Play y así jugar Among Us en tu compu.

La plataforma emuladora de Android más conocida, específicamente direccionada hacia los videojuegos, es MEmu Play