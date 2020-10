Among Us: hackearon el juego y desarrolladores lo cerraron de emergencia

Hace poco el juego de Among Us dejó de funcionar para todos y eso fue a causa de una hackeo que nadie vio venir, aquí te contamos todo.

Todos conocemos y amamos a Among Us, pero como siempre pasa con todo lo bonito en este mundo, el juego fue hackeado y es gracias a ello que tendríamos una gran cantidad de problemas si no fuera por la pronta respuesta de los desarrollados.

¿Por qué nos persigue la desgracia?

Muy al estilo del juego mismo, algún misterioso ser logró colarse en Among Us y lo hackeo, pero no fue para hacerse control completo del juego, sino que se hizo para mandar mensajes extraños.

Los mensajes que se mandaban por el char decían lo siguiente:

“suscribe to eris loris | TRUMP2020”

Como podrás darte cuenta, lo que buscaban era “trollear” a todos al hacer publicidad viral al más puro estilo de lo que ocurrió hace unos años con PewDiePie. Pero también se llegó a amenazar a usuarios de este juego a obedecer lo que estos mensajes decían o de lo contrario sus teléfonos serían vulnerados y hackeados.

Todo esto ocurrió en la noche del 22 de octubre, es decir, literalmente tiene unas horas de haber ocurrido. Ante esto, lo desarrolladores decidieron llevar a cabo un mantenimiento de emergencia, lo que pudo haber resultado en que los jugadores fueran sacados de sus partidas.

“Hola todos, Estamos muy al tanto del hackeo que acaba de ocurrir y estamos trabajando en ello. Vamos a llevar a cabo una actualización de emergencia en nuestros servidores, así que la gente en línea podría ser sacada del juego. Por favor jueguen en juegos privados o con gente con la que confíen!!! Resistan con nosotros!!!”

Es lo que dice la cuenta oficial de InnerSloth, la casa desarrolladores de Among Us.

Así que hay que tener ahora también mucho cuidado con quienes jugamos este título, pues nunca sabemos quién de todos será el hacker, justo como pasa con el juego original.