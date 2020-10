Among Us: estos son los lugares dentro de los tres mapas en donde te puedes volver invisible

Gran parte de la recomendación va dirigida para quienes les tocó jugar como impostor en Among Us. Pero también sirve para tripulantes.

Among Us sigue estando en lo más alto de os videojuegos más descargados de los últimos dos meses y medio. A medida que más gente se anima a jugar, más exploran el videojuego y encuentran trucos para obtener la victoria. A continuación vamos a identificar varios lugares, dentro de cualquiera de los mapas, donde serás invisible. La idea es que si eres tripulante o impostor, logres escabullirte del enemigo.

En primer lugar vamos a dar varios tips importantes para que los escondites funcionen mejor. El primero es que juegues sin nombre. Es decir que cuando te identifiques en la pantalla de inicio coloca una letra como la i, por ejemplo. Después, elije un color que no sea nada llamativo. Y finalmente que no uses sombreros. Sabemos que algunos son bonitos o divertidos, pero recuerden que el objetivo es ganar.

The Skeld

En el primer mapa de Among Us, The Skeld hay dos escondites en los que serás un soldado en camuflaje. Pasarás totalmente desapercibido. Uno de ellos está en Comunicaciones. Detrás de la silla que está en uno de los escritorios. Si se te ocurre matar allí, asegúrate que el tripulante venga solo. Mientras que el otro está detrás del reactor. Lo malo de estos dos 'refugios' es que siempre se te verá una parte del cuerpo. Así que atento.

Escondite The Skeld Info Info

Mira HQ

Mira HQ, el segundo mapa de Among Us, tiene dos escondites un poco más difíciles de encontrar. Uno de ellos está en el balcón, detrás del satélite. Mientras que el otro está en la tienda, detrás de uno de los anaqueles que allí se encuentran.

Polus

En el caso de Polus los tres escondites están casi juntos. Recién la primera salida del mapa, corriendo hacia la derecha te escondes detrás de la roca. Desde allí mismo hacia abaj0 hay una antena, y más hacia abajo una especie de tanque. De igual forma aquí están las tres imágenes para que los puedas identificar.