Among Us: así puedes conseguir los sombreros temáticos de Halloween

Si quieres conseguir unos sombreros especiales para este mes del terror en Among Us, entonces llegaste al lugar indicado. Te decimos cómo hacerlo.

Among Us es el juego más popular de la actualidad y es por eso que tenemos ante nosotros actualizaciones constantes que los desarrolladores prefirieron hacer en lugar de trabajar en una secuela. Y este mes no hay nada mejor que conseguir unos viejos sombreros que no muchos pudieron aprovechar cuando el juego aún no era tan popular.

¡Corre a conseguirlos!

Among Us es un juego que, ya por su pura premisa, podría quedar perfecto en una película de terror y de hecho, su trama se parece mucho a la de la película de The Thing del año 1982 pero combinado con la primera película de Alien.

Es por eso que no es raro ver que se implementan sombreros especiales basados en Halloween, pues el terror no es algo ajeno para todos los miembros de la tripulación de Among Us.

Así que si quieres conseguir estos sombreros de Halloween, no tiene más que hacer un pequeño truco.

Para empezar, este proceso es completamente legal y si tienes que pagar por los sombreros especiales, lo único que debes hacer es modificar una fecha y listo, podrás ver estos sombreros disponibles.

Lo que vamos a hacer es entrar o a tu PC o a tu celular en donde juegos Among Us y cambiar la fecha al 31 de octubre de 2019. Con eso podrás ver en la tienda del juego que hay sombreros que antes no estaban.

Gracias a esto podemos conseguir una máscara de hockey muy estilo de Viernes 13, unos cuernos de diablo y muchas otras cosas que alegraran tus partidas. Aunque no podemos asegurar que no levantes sospechas con esa máscara de hockey equipada.

Una vez que hayas completado el proceso, solamente es cuestión de asegurarte de que todo está guardado, cerrar la app y volver a cambiar la fecha a la del día de hoy y listo, no necesitas nada más.