Among Us: ¿cómo ser parte de la beta y probar antes las nuevas actualizaciones?

Among Us nos ha dado muchos momentos de diversión y si quieres ser parte de las betas de este y divertirte aún más, te decimos cómo hacerlo.

Cuando hablamos de Among Us hablamos de uno de los juegos más populares de este año y no es que se haya estrenado este año, pero fue en el 2020 que este ganó la popularidad que estuvo buscando desde su estreno en el 2018.

y Es gracias a eso que los desarrolladores mismos decidieron cancelar la secuela, porque ahora decidieron seguir alimentando este juego y ofreciendo a las personas mucho más contenido que pudiera gustarlas y hacer de su experiencia algo más bonito.

¡Vamos por esas betas!

Es gracias a la decisión que tomaron que podemos ver distintas betas de este juego llegar con regularidad y muchas personas quieren ser parte de ellas para poder experimentar por cuenta propia los avances y nuevos detalles que metan ene el juego antes que nadie.

Ahí se pueden experimentar nuevos escenarios, nuevos sombreros y muchas otras cosas más.

Algo que debes tener muy en cuenta para todo esto es que actualmente ls betas solamente se encuentran disponibles para los jugadores de PC por medio de Steam. Así que todos quienes juegan solamente en celulares no podrán ser parte de estas.

Como es de esperar, para poder acceder a estas betas debemos ir a la aplicación de Steam en nuestra PC y entrar a nuestra librería y encontrar el juego de Among Us, obviamente para esto necesitaremos haber comprado el juego previamente.

Después debemos dar clic derecho sobre el juego dentro de la librería y en las opciones seleccionar “Propiedades” lo que nos llevará a otro apartado.

En esa ventana nueva deberes ir a la pestaña de Betas que está a la derecha y y dentro de esta vamos a seleccionar la beta a la que queremos acceder la cual es “Beta Publica” o “Public Beta” dependiendo en el idioma que tengas Steam.

Y listo, habiendo hecho eso ya serás parte del programa de betas de Among Us. Muy sencillo en realidad.