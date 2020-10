Among Us: 5 datos curiosos que no conocías del popular juego

Te traemos 5 curiosidades que probablemente no sabías sobre Among Us, el juego independiente más popular del momento en todos lados.

Among Us nos ha traído muchas horas de diversión y de traiciones también, pues de eso se trata básicamente el juego, de intentar encontrar a un impostor dentro de todos los tripulantes.

Es por eso que te traemos unos cuantos datos curiosos del juego que te pueden ayudar a conocer mejor la serie de juegos que tanto nos gusta.

Fue creado solamente por 3 personas

La mayoría de los juegos independientes logran salir al mercado siendo desarrollados por pocas personas y este es el caso de este juego, pues fue desarrollado solamente por Forest W, Marcus Bromander y Amy Liu.

Se tardaron 12 meses en hacerlo

Estas tres personas se decidieron un buen día a realizar un videojuego y ahora tenemos frente a nosotros una gran franquicia que solamente seguirá creciendo con el paso de los años, pues realmente lograron crear algo muy divertido.

Su nombre original era muy distinto

Inicialmente este juego no se llamaba Among us, sino que fue registrado de manera oficial como “Space Mafia” lo cual no suena ni siquiera tan bien como el título final. Obviamente cambiaron de parecer antes de que este juego saliera al mercado y todos estamos agradecidos con eso.

Es más grande que los Vengadores

Dentro de la tienda de Steam, Among Us ha logrado superar a uno de los grandes en cuanto a estrenos recientes se refiera, es decir Marvel’s Avengers. No es de sorprender tampoco, pues este juego tuvo un recibimiento mixto de parte de los fanáticos, pero demuestra que a veces, menos es más.

Este juego se estrenó hace dos años

Sí, mucho seguramente ya saben que el juego se estrenó en el año 2018, pero la fecha exacta de su estreno es el 15 de junio del 2018, por lo que estamos hablando de ya más de dos años de su existencia para el momento en que se volvió popular.