Astronomía: científicos lograron capturar el momento en el que un agujero negro devora una estrella

A la muerte de esta estrella se le conoce como 'espaguetificación'. Debido a que mientras el agujero negro la devora, lo hacen en finas corrientes de gas.

Uno de los más grandes misterios que tiene la ciencia y quienes se dedican a explorar el espacio, es lo que ocurre en un agujero negro. Décadas de estudios se han destinado para comprender su función y formación. Sin embargo cuando se tiene una certeza, aparecen nuevos datos que genera nuevas teorías. Y además se van abriendo nuevos campos de estudios.

Recientemente, un grupo de científicos ingleses, lograron capturar el momento en el que una estrella es devorada por un agujero negro. El proceso de muerte de esta estrella es denominado como 'espaguetificación'. Recibe dicho nombre debido a que se tritura en finas corrientes de gas, mientras es absorbida.

Científicos de la Universidad de Birmingham capturaron el acontecimiento utilizando varias herramientas de las agencias espaciales. Los telescopios Very Large and New Technology en Chile. Además de red global de telescopios del Observatorio Las Cumbres. Y también satélite Swift Neil Gehrels de la NASA en órbita terrestre, reseñó Daily Mail.

'Cielo' despejado para el agujero negro

Es tan difícil de apreciar estos acontecimientos, debido a que se trata de la destrucción de una estrella. Situación que genera una cantidad de polvo cósmico que interfiere entre las señales de los observatorios. Algo a favor de los científicos es que los destellos de energía ocurrieron a 215 millones de años luz de distancia. Lo más cercano a la Tierra de lo que se tenga registro.

Este proceso que ejecuta el agujero negro sobre las estrellas, es similar al que ejerce la luna sobre los mares de la Tierra. Es por esto que las estrellas se deforman en finas líneas de gas, como ondas gravitacionales.

"La idea de que un agujero negro succione una estrella cercana suena a ciencia ficción. Pero esto es exactamente lo que sucede en un evento de interrupción de las mareas. Pudimos investigar en detalle qué sucede cuando una estrella es devorada por un monstruo así", dijo Matt Nicholl, astrónomo de la Universidad de Birmingham.