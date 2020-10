Youtube: hilo de Twitter nos muestra como encontrar canciones sin saberte su nombre

Si no te sabes el nombre de una canción, la puedes encontrar en Youtube si escribes lo que escuchas, hay un hilo en twitter que lo demuestra.

Youtube tiene maneras de encontrar cosas que pocos conocen, y la verdad es que, más que ser algo útil (que si lo es) de mucha más risa que cualquier otra cosa. Es por eso que un usuario de Twitter y antiguo compañero nuestro nos muestra la manera en que puedes encontrar canciones famosas sin saber el título.

disis the ritm of mailaif

También conocida como “Estos son Reebok o son Nike” esta canción de Corona nos ha hecho bailar con su ritmo nocturno más de una vez. Básicamente el escribir lo que escuchamos nos lleva a encontrarla.

las nai shi sei

Una excelente canción de The Strokes que nos habla sobre el amor en los tiempos de los vicios, o así es como la entiendo, a menos que sea solamente tu amigo contando como es que se peleó con su novia.

pire pire

Michael Jackson es el rey del Pop y no hay nadie ni vivo ni muerto que pueda quitarle el título, pues tiene grandes éxitos de los cuales no todos recuerdan el titulo. Así que si quieres cantar junto al rey del pop uno de sus más grandes éxitos, ya sabes cómo buscarlo.

el dujasmi

Esta canción es de las más populares para cantar mal y no entenderle nada, pues si a veces no le entendemos al inglés del país que tenemos al lado, mucho menos le vamos a entender al alemán. Si no sabes cuál es, búscala, te va a encantar.

agua en tu refri

Si no sabes si tienes algo de líquido vital en tu refrigerador, esta canción con una mujer bigotuda te hará que vayas a revisar. Sí, es de Queen, si es increíblemente buena y sí, suena muy chistosa su nombre mal pronunciado.

agua en el hoyo

Si no hay agua en tu refri, entonces seguramente está en el hoyo ¿cuál hoyo? es mejor no saberlo. Espera, Bob Marley sabe mejor lo que pasó.

Aquí tienes el hilo para que veas todas las canciones que puedes encontrar al escribirlas mal.