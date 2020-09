Xiaomi: el Redmi Note 9S no está recibiendo MIUI 12, ¿por qué sucede esto?

Desde que la actualización de una de las últimas capas de Xiaomi, este integrante de la familia de los Redmi, no ha dejado de presentar fallas.

Uno de los consejos que siempre se presentan, en reiteradas ocasiones en FayerWayer, es no forzar las actualizaciones de los sistemas operativos. Instalar las versiones beta, y buscarlas a través de ordenadores no oficiales, normalmente trae problemas. Y es que los fabricantes conocen las limitaciones de sus equipos y como adecuar el software a cada dispositivo. Es por eso que siempre se actualiza en fechas distintas, separando los modelos. Es precisamente lo que está sucediendo con el Redmi Note 9S, que no está recibiendo MIUI 12 de Xiaomi.

El más reciente sistema operativo de Xiaomi, está generando problemas en el Redmi Note 9S. Los ingenieros se encuentran trabajando día y noche para intentar solucionar los problemas y no han podido. La realidad con la que se han encontrado es que son varios los inconvenientes. A medida que se fueron presentando, los solucionaban con un parche de seguridad y se presentaba otro. Un constante ciclo que se generó hasta que desde la empresa sacaron la actualización de este dispositivo.

El plan de Xiaomi con los problemas del MIUI 12 en el Redmi Note 9S

Hay fallas en los auriculares, que no realiza la función de contestar llamadas. En otros casos las aplicaciones raíces que se actualizan ocupan un espacio mucho más grande del que deberían. La galería no ejecuta las funciones completamente. Y otro gran número de problemas que se han presentado día tras día.

El propósito que tienen es realizar las adecuaciones necesarias para que no haya falla y ahí volver a poner disponible el programa. Entonces partiendo de esta información la actualización estará disponible cuando no haya problemas, es decir no hay fecha definida. Varios portales registraron que habían problemas parecidos con otro equipo de la misma familia de los Redmi y ya fueron solucionados. Lo que hace pensar que probablemente para el próximo mes comenzarían a llegar las actualizaciones.