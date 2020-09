Xiaomi Redmi 9 review: un equipo para los menos exigentes [FW Labs]

Tuvimos la oportunidad de probar el Xiaomi Redmi 9 y aquí te contamos lo que nos pareció su cámara, su rendimiento y su diseño.

Tuvimos la oportunidad de probar el Redmi 9 gracias a nuestros amigos de Xiaomi y estamos frente a un equipo que seguramente le llamará la atención a muchos.

Especificaciones

Siendo un equipo de gama de entrada, no podemos esperar grandes especificaciones en todos lados, pero aún así tiene cosas bastante buenas que ofrecer.

Peso: 198 gramos

Material: Plastico

Pantalla: IPS LCD capacitivo con 16 millones de colores y Gorilla Glass 3

Resolución: 1080 x 2340 pixeles, relación de aspecto 16:9

Sistema operativo: Android 10, MIUI 11

Procesador: Mediatek Helio G80 con 8 núcleos

Memoria: 32 GB interno con 3 GB de RAM, 64 GB interno con 4 GB de RAM o 128 GB interno con 6 GB de RAM.

Cámara cuádruple de 13 MP, 8 MP, 5 MP y 2 MP para profundidad.

Cámara de selfies de 8 MP

Grabación de video: 1080p a 30 cuadros por segundo

Batería: Li-Po 5020 mAh con carga rápida de 18 W

Sensor de huella dactilar en la parte trasera

Rendimiento

En cuanto a las aplicaciones normales, este equipo no tiene ningún problema, pero cuando le exigimos un poco más con juegos pesados u otras aplicaciones más pesadas es cuando podemos verlo un poco menos óptimo de lo normal, aunque no es que realmente afecte mucho, solamente si no tienes problema con ver tu juegos en una resolución un poco más baja. Fuera de la resolución, los juegos corren bastante bien, logrando ser muy dinámicos con las configuraciones bajas.

De otra manera, los videos se ve y se escuchan muy bien, ya que tanto el video como el audio son bastante claros con la bocina que tiene incluida. Sinceramente me sorprendió la calidad de ambos.

Cámara

La cámara principal cumple con sus función, aunque no esperes algo que te quite el aliento. Sin embargo, el hecho de que cuenta con macro, la hacen muy interesante, aunque no siempre es tan precisa a la hora de enfocar. Así que muchas veces tendrás que encontrar el ángulo correcto para tomar la mejor foto posible.

Por otro lado, la cámara de selfies es realmente muy buena y creo que es uno de los puntos más fuertes de este equipo, pues las fotografías tienen una gran calidad, incluso mejor otros equipos de la misma gama o de gamas superiores. Es una de mis cámaras de selfies favoritas, me llevé una muy grata sorpresa.

Diseño

El diseño es sencillo y llamativo, aunque no es nada del otro mundo. De hecho creo que se ve mucho más bonito con la funda puesta que sin ella. Pero no cabe duda de que es funcional y muy cómodo de usar.

A la hora de jugar videojuegos, la manera en que se sostiene el equipo, la bocina no se tapa, aunque el puerto de audífonos puede ser un problema si usas un equipo con cable. Es más recomendable usar audífonos bluetooth en estos casos pues, de los contrario, es complicado jugar con los audífonos conectados.

Conclusión

El Redmi 9 nos presenta una gran capacidad para un equipo que realmente no cuesta mucho, siendo una muy buena opción para aquellas personas que no quieren gastar mucho pero quieren tener un equipo perfectamente funcional y sin ser tan ostentoso tampoco.

Su cámara de selfie lo hace realmente especial y perfecto para quienes gustan de tomarse fotos a todas horas, además de que es sorpresivamente bueno a la hora de jugar.

Su precio en México es de $5,499 pesos mexicanos, mientras que en Chile este se puede encontrar en $212,980.