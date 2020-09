Xiaomi: estos son los primeros cambios que tendrá MIUI 13

Para el 2021 los usuarios de Xiaomi conocerán las novedades del sistema operativo MIUI 13. Sin embargo, en muchos sitios se filtró algunas primeras las funciones que ofrecerá esta nueva actualización en la cuál la marca asiática se encuentra trabajando.

Desde Ucrania se vieron las primeras filtraciones de lo que será el MIUI 13 que se enfocará en optimizar y estabilizar su sistema operativo que tantos inconvenientes ha provocado en la más reciente versión.

En un video de tan solo 8 segundos que se viralizó en redes sociales, se observa uno de los cambios que va a tener a nivel gráfico el dispositivo móvil con el nuevo sistema operativo.

"En MIUI 13, se cambiará la interfaz de usuario del menú del botón de encendido. El diseño de la tira de columnas se desliza hacia arriba y hacia abajo, y se desliza para seleccionar reiniciar o apagar. El botón central parece poder personalizar la función de acceso directo", indicó un usuario en Twitter.

