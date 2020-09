Xiaomi: MIUI 12 está presentando más de un problema a los usuarios

¿Faltaron las versiones beta?

Xiaomi es una marca muy amada por sus fanáticos, y muchas veces con justa razón, pero MIUI 12 se está convirtiendo en un fastidio para varios.

Sucede que todos los teléfonos que se actualizaron a la última capa de personalización de Android de la compañía han reportado fastidiosos problemas en uno u otro nivel.

Por dar un ejemplo concreto, casi toda la serie de los Mi 9 ven como Google Assistant y el nuevo sistema de tarjetas tan bullado por la marca no respetan el modo oscuro, mostrando una interfaz blanca y luminosa que si vienes de un sistema hecho para no molestar tus ojos, te deja mal de entrada.

Pero no son solo inconsistencias, hay cosas que de frentón no quieren funcionar, como el Centro de Control en los populares Pocophone F1 y otros celulares de la marca, donde no importa como lo reorganices, que es una de sus gracias, este termina por volver al "predeterminado". No son pocos los enrabiados.

Como si fuera poco, íconos de aplicaciones en este desaparecen y aparecen a placer, como la grabación de pantalla. Si tienes suerte la encuentras, si no tiene ganas, no. Fantástico.

Hace un tiempo que Xiaomi dejó de ofrecer betas abiertas, o al menos no tan masivas como antes, quizás eso les pasó la cuenta esta vez. Veremos cuánto se demoran en solucionar todo.