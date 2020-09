Xiaomi: estos son los cinco mejores celulares de la compañía china en 2020

Si te interesa adquirir un equipo de Xiaomi en este año 2020, aquí te dejamos 5 recomendaciones que puedes aprovechar por su gran calidad.

Xiaomi tiene unos cuantos celulares en el mercado que realmente nos quitan el aliento por sus grandes especificaciones y precios bajos. Así que si quieres conseguir algunos de los mejores equipos de esta compañía, aquí te recomendamos 5 de ellos.

Redmi Note 9

Uno de los celulares de gama media más recomendables para quienes quieren conocer la marca o para quienes no tienen grandes necesidades de procesamiento. Pero eso no quiere decir que sea malo, sino todo lo contrario, pues tiene una gran duración de batería y una cámara que no te quedará a deber nada.

Xiaomi Redmi Note 9 review: sorprendente de inicio a fin [FW Labs] El Xiaomi Redmi Note 9 es un equipo que busca traer la mayor cantidad de beneficios sin elevar el precio. Descubre si logra hacerlo.

Redmi Note 9S

Siendo más potente que el equipo anterior, este nos permite disfrutar de una mejor batería y una cámara realmente impresionante que sinceramente, hace que valga la pena por sí solo. Creo en lo personal que es el teléfono más recomendable para aquellos que gustan de algo por encima de la media sin gastar mucho.

Xiaomi Redmi Note 9S review: mucha duración y una buena cámara [FW Labs] El Xiaomi Redmi Note 9S llega con una gran tecnología a un bajo costo pero ¿realmente vale la pena adquirir este equipo? Aquí te lo contamos.

Redmi Note 9 Pro

El más potente de los 3 teléfonos ya mencionados, pues no solamente contiene una cámara superior y una duración de batería muy buena, sino que básicamente este equipo es la versión definitiva de los Redmi Note 9. Sin duda es para las personas exigentes que buscan tener lo mejor todos los sentidos y a un buen precio.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro review: una cámara que enamora [FW Labs] El Xiaomi Redmi Note 9 Pro es un equipo muy poderoso que hay que tener en cuenta si quieres producir cualquier cosa. Aquí te contamos todo.

Xiaomi Mi Note 10

Con una cámara de 108 MP ya te puedes imaginar de lo impresionante que es la cámara y el rendimiento de este equipo, lo cual sin duda es algo que llamará la atención de más de uno, pues es gracias a las buenas cámaras que muchos se deciden por comprar un equipo. Si lo tuyo son las fotos, no lo dudes mucho.

Xiaomi Mi A3

Por medio de sus increíbles cámaras, este equipo con Android One es la mejor opción para todos aquellos que buscan algo muy bueno a un precio muy bajo.