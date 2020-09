Xiaomi Mi 10T 5G se filtra por completo a días de su lanzamiento y es brutal

La industria del smartphone ha pasado por uno de sus años más complicados. Pero aún así grandes marcas como Samsung, Apple o Xiaomi se las han arreglado para seguir en la carrera y presentarnos terminales muy interesantes.

En este lado del continente los chinos tal vez no tengan tanto peso como en Asia. Pero en definitiva cada que un nuevo modelo llega para acá nos da mucho de qué hablar.

Más o menos lo mismo sucede cuando surge una filtración de algún gama alta de Xiaomi que resultan tan grande que llega a hacer ruido hasta acá. Ese es justo el caso con el Mi 10T 5G.

Desde Twitter distintos leakers se las arreglaron para obtener toda la información sobre este nuevo modelo, incluyendo fotografías promocionales.

No han dudado ni un segundo en hacer pública la información y resulta que el Xiaomi Mi 10T 5G sería uno de los smartphones más robustos del 2020.

All the Mi 10T & Mi 10T Pro info you need ahead of the scheduled September 30 launch event!

More info coming tomorrow! GN till then😴

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) September 27, 2020