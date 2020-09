Xbox Series X ya tiene precio oficial y fecha de lanzamiento

Después de que salieran con la presentación de la Xbox Series S, ahora es el turno de conocer detalles de la más esperada: la Series X.

A través de sus redes sociales, Xbox informó su precio oficial y fecha de lanzamiento:

La consola más poderosa costará USD $499, saliendo al mercado el 10 de noviembre, con la preventa partiendo el 22 de septiembre.

Con esto se dan fin a una serie de rumores que apuntaban que podía costar hasta 700 dólares, con un precio más aterrizado y que va en línea de lo que los analistas esperaban.

Estas son las dos primeras consolas de próxima generación lanzadas por Xbox, bajo una nueva arquitectura y puntas de lanza de lo que Microsoft plantea como el futuro de los videojuegos, donde se privilegian los servicios de suscripción por encima de cualquier cosa.

Estos anuncios ponen fuerte presión a Sony y su Playstation 5, que con el agresivo precio de la Series S van a tener que considerar seriamente cómo va a ser su próximo paso. Si a esto le sumamos el atractivo de Game Pass, quizás la empresa nipona no tiene tan asegurada la "victoria" en la próxima gran guerra de las consolas.

Hablando de eso, se anunció que EA Play estará incluido en el servicio de Xbox, lo que lo hace aún más atractivo, sobretodo para los fanáticos de FIFA, por dar uno entre varios ejemplos:

