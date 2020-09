Xbox One: descuentos de hasta un 60% en juegos de Rockstar Games

Rockstar Games tiene grandes títulos que se encuentran con hasta un 60% actualmente en la tienda en línea de Xbox One, aquí te presentamos las ofertas.

Xbox ofrece ofertas constantemente que nos ayudan a comprar juegos que hemos querido por mucho tiempo a un precio mucho menor. Es por eso que hay que aprovechar las ofertas que veremos a continuación, pues involucran a una de las mejores compañías de juegos.

Calidad sobre cantidad

Una de las más grandes compañías de juegos actualmente es sin duda Rockstar Games y aunque no tenemos una cantidad enorme de juegos en descuento, si tenemos una gran selección de estos en esta ocasión.

Los juegos con descuento que puedes encontrar en estos momentos son los siguientes:

Grand Theft Auto V: Edición Premium – 50%

Red Dead Redemption 2 – 50%

Grand Theft Auto V: Edición Online Premium y tarjeta Gran tiburón blanco – 35%

L.A. Noire – 50%

Grand Theft Auto V: Edición Online Premium y tarjeta Tiburón ballena – 35%

Red Dead Redemption 2: Edición Definitiva – 60%

Grand Theft Auto V: Edición Online Premium y tarjeta Tiburón megalodonte – 55%

Como podrás ver, casi todo es GTA V peor también tenemos grandes joyas como lo son Red Dead Redemption 2 y sobre todo, L.A. Noire, un juego que si bien no goza de la misma fama que sus hermanos en esta lista, sigue siendo un muy buen juego de detectives que no te puedes perder por nada del mundo.

Recuerda que Grand Theft Auto V se estrenará también para las consolas de nueva generación que están por llegar a nosotros, pero llegará mejorado y con más contenido, haciendo que sea ya la tercera generación de consolas con el mismo juego de la franquicia. Pero no podemos quejarnos si es que todos seguimos comprando Resident Evil 4 en cada consola que aparece desde su lanzamiento en el Nintendo GameCube.

En lo personal, creo que si no has jugado ninguno de estos títulos, entonces no debes perder más el tiempo y aprovechar estas geniales ofertas, pues tanto Red Dead como GTA y L.A. Noire son juegos imperdibles.