Windows XP: se filtra su código fuente en 4chan y millones temen por su ciberseguridad

Si eres de aquellas personas que siguen usando Windows XP en su ordenador, te tenemos una mala noticia relacionada a la ciberseguridad.

Hace muchos años que vimos a Windows XP llegar a nuestras vidas y casi de inmediato este sistema operativo se convirtió en uno de los favoritos de muchos, tanto así que se sigue usando mucho en distinta empresas y hasta en escuelas y gobiernos.

Pero si ya no era seguro seguir usándolo gracias a que se dejó de actualizar hace muchos años, ahora es mucho menos seguro hacerlo, pues se filtró el código fuente de este en 4chan.

No todos tienen los conocimientos para protegerse

Es bien sabido que muchas veces, las empresas gubernamentales, empresas privadas y bancos intentan no gastar dinero de más en sistemas nuevos que puedan garantizar su seguridad. Muchas veces incluso se trabaja sin ningún tipo de protección en equipos ni forma de respaldar la información, pues es más barato no invertir en actualizar equipos de trabajo.

Con el tiempo esto ha probado ser problemático en muchos sentidos para distintas instituciones, justo como lo que pasó con el ransomware que atacó a PEMEX a finales del año pasado. Y ahora se corre más peligro, pues se filtró el código fuente de Windows XP, sistema operativo que sigue siendo usado por incontables personas e instituciones alrededor del mundo.

Curiosamente, el código se puede descargar en un paquete que contiene 43 GB de información, en donde podemos encontrar documentales conspiranoicos de Bill Gates, tales como “Bill Gates and the Population Control Grid”, ”Bill Gates' Plan to Vaccinate the World” y

“How Bill Gates Monopolized Global Health” además de un documental sobre Linux, mucha música y muchas fotografías.

El problema con la filtración del código fuente de Windows XP es que se podrían encontrar la manera de crear vulnerabilidades que afecten no solo a este sistema operativo, sino que podrían verse afectados los equipos con sistemas operativos posteriores que compartan parte del código fuente de XP.

No sabemos a dónde terminará todo esto, pero parece que solo es el inicio de muchas cosas por venir.

Fuente: Reddit.