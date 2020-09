¿Qué es y cómo usar Widgetsmith en tu iPhone con iOS 14?

Con la actualización de la nueva versión del sistema operativo de iOS, los Widgets han ganado cierto reconocimiento.

La personalización siempre será una característica que el usuario va aprovechar al máximo en sus dispositivos móviles. En el caso de iPhone no hay excepción y la aplicación de moda para hacerlo se llama Widgetsmith.

Widgetsmith es una app donde se modifican los Widgets de la pantalla de inicio a niveles profundos y también se le añaden elementos que distinguirán a tu smartphone.

Solo disponible en iOS14

Los creadores de esta App son los mismos detrás de una herramienta disponible en los Apple Watch donde se pueden crear complicaciones, llamada Whatsmit.

Ahora con esta iniciativa solo disponible para iOS 14, Widgetsmith se posiciona como la aplicación favorita para personalizar la pantalla de inicio.

¿Cómo se usa?

Luego de descargarse en la Apple Store, el usuario contará con una herramienta donde puede añadir los siguientes elementos:

Hora

Fecha

Fotos

Recordatorios

Eventos

Textos personalizados

Actividad física

Tiempo meteorológico y las mareas.

Esto bajo tamaños de 2×2, 2×4 y 4×4 que le podremos elegir el color del texto, su tipografía y el color del fondo.

Crear un widgets

Los siguientes pasos describen cómo crear widgets con Widgetsmith. Aunque es posible que desee crear un widget diferente, el proceso es básicamente el mismo, con opciones visuales ligeramente diferentes que se ofrecen en cada etapa del proceso.

Abra la aplicación Widgetsmith.

Elija si desea crear un widget pequeño, un widget mediano o un widget grande.

Seleccione Widget predeterminado. Para que el widget aparezca a una hora programada, simplemente toque Timed Widget en lugar de Widget predeterminado.

Cómo personalizar la fuente y los colores de los widgets

En Estilo , desplácese por la lista y seleccione el widget de su elección.

, desplácese por la lista y seleccione el widget de su elección. Seleccione la barra Fuente hacia la parte inferior de la pantalla. Tenga en cuenta que, según el widget que elija, las barras de opciones pueden ser diferentes.

hacia la parte inferior de la pantalla. Tenga en cuenta que, según el widget que elija, las barras de opciones pueden ser diferentes. En Fuente , desplácese por la lista y seleccione una fuente.

, desplácese por la lista y seleccione una fuente. Seleccione la barra de Tinte de color hacia la parte inferior de la pantalla. Nuevamente, sus barras de opciones pueden ser ligeramente diferentes.

hacia la parte inferior de la pantalla. Nuevamente, sus barras de opciones pueden ser ligeramente diferentes. En Color de tinte , desplácese por la lista y seleccione un tinte.

de tinte , desplácese por la lista y seleccione un tinte. Seleccione la barra de Color de fondo hacia la parte inferior de la pantalla.

hacia la parte inferior de la pantalla. En Color de fond o , desplácese por la lista y seleccione un color de fondo.

o , desplácese por la lista y seleccione un color de fondo. Toque la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda.

Pulse Guardar .

Vuelve a la pantalla de inicio.

Aceptación de sus características

En redes sociales, muchos usuarios exhibieron sus nuevas pantallas de inicios tras hacer uso de aplicaciones como Widgetsmith y otras dedicadas a la personalización de Widgest.

