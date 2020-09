WhatsApp Plus: ¿cuáles son las ventajas y grandes diferencias que tiene en comparación con la app normal?

La personalización es la clave para elegir este tipo de versiones de la aplicación de mensajería instantánea.

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial por las facilidades que le brinda a los usuarios en el mundo.

Sin embargo, hay ciertas limitantes que son aprovechadas por los Mods que realizan programadores fuera de la compañía perteneciente a Facebook, y que cada vez tienen más popularidad.

Uno de ellos es WhatsApp Plus, una versión no oficial de la aplicación de mensajería instantánea, que ofrece soluciones útiles a momentos específicos.

Beneficios de WhatsApp Plus

Las ventajas que ofrece está versión no oficial de WhatsApp pueden lucir atractivas, como por ejemplo:

Congelar su tiempo 'Last Seen': Si desea aparecer si estuvo en línea por última vez hace 6 horas cuando acaba de estar en línea hace 6 minutos. Puede configurarlo de tal manera que todos los que comprueban su actividad en línea pensarán que usted estaba en línea hace unas horas.

Si desea aparecer si estuvo en línea por última vez hace 6 horas cuando acaba de estar en línea hace 6 minutos. Puede configurarlo de tal manera que todos los que comprueban su actividad en línea pensarán que usted estaba en línea hace unas horas. Personalizar el doble check azul : Supongamos que ha puesto en su lugar la configuración que permite a las personas ver si ha leído sus mensajes (marca azul) pero no desea que un contacto en particular sepa que ha leído su mensaje. Puedes personalizar la configuración de forma que aparezca como si no hubieras leído el mensaje de esa persona cuando lo hayas leído de hecho.

: Supongamos que ha puesto en su lugar la configuración que permite a las personas ver si ha leído sus mensajes (marca azul) pero no desea que un contacto en particular sepa que ha leído su mensaje. Puedes personalizar la configuración de forma que aparezca como si no hubieras leído el mensaje de esa persona cuando lo hayas leído de hecho. Temas: Al descargar esta versión puedes jugar con los colores , a diferencia de WhatsApp normal, donde está limitado a verde, negro (modo oscuro) o blanco. Con WhatsApp Plus puedes usar todos tus colores favoritos como temas. También puede elegir entre varias fuentes para usar.

Al descargar esta versión puedes jugar con los colores , a diferencia de WhatsApp normal, donde está limitado a verde, negro (modo oscuro) o blanco. Con WhatsApp Plus puedes usar todos tus colores favoritos como temas. También puede elegir entre varias fuentes para usar. Notificación en línea: Si de repente estás chateando con frecuencia con alguien o quieres saber cuándo un determinado contacto se conecta para poder interactuar con ellos. En el momento en que están en línea , recibe una notificación de brindis informando que ese contacto está en línea.

Si de repente estás chateando con frecuencia con alguien o quieres saber cuándo un determinado contacto se conecta para poder interactuar con ellos. En el momento en que están en línea , recibe una notificación de brindis informando que ese contacto está en línea. Ocultar estados: Si estás en línea pero no quieres que nadie vea que lo estás, puedes ocultarlo fácilmente para que cualquiera que lo compruebe no parezca que estás en línea cuando en realidad lo estás.

Diferencias con WhatsApp normal

Una de las grandes diferencias entre WhatsApp Plus y WhatsApp normal consiste en lo que ofrece al momento de iniciar una conversación.

WhatsApp Plus dispone de una cantidad más amplia de emojis a diferencia de la versión oficial.

Por otra parte, la capacidad para enviar un archivo es más limitada en la versión normal de WhatsApp que en WhatsApp Plus donde se puede enviar un archivo hasta de 1GB.

Riesgos

El principal riesgo de utilizar WhatsApp Plus, es que precisamente si es descubierto por WhatsApp, puede sufrir de la suspensión temporal de la cuenta, así lo da a conocer la propia compañía en su sitio web:

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Agregan: "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp".