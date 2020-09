WhatsApp: ¿Puedo poner una hora de conexión falsa?

Una de las cosas más buscadas por los usuarios es lo relacionado con su última conexión en WhatsApp

Usuarios de la plataforma de mensajería instantánea, WhatsApp, siempre han buscado la manera de disfrazar u ocultar la última conexión dentro de la aplicación.

Hay usuarios que necesitan ver la conexión de otra persona y por eso la opción de desactivar el "doble check" en azul no es una alternativa.

Existen algunos trucos que consiste en responder los mensajes en modo avión y activar la señal luego de permanecer afuera de la app. Sin embargo, muchas veces no funciona y puede dejar a la persona en evidencia.

Entonces, ¿Se puede "congelar" la última conexión?

La respuesta es si, pero no en la versión oficial de WhatsApp.

Un usuario interesado en tener este tipo de funciones dentro de la app, debe saber que tiene que instalar algunas aplicaciones o mods de WhatsApp que a continuación vamos a mencionar:

Zanja Ocultar Última vez: Esta aplicación no se encuentra disponible en la tienda oficial de Google Play Store ni en App Store. No obstante, la versión APK se puede descargar en el siguiente enlace.

Hide for Whatsapp: Esta aplicación si está disponible en las tiendas de Android y iOS, y prácticamente ofrece la utilización de WhatsApp en modo incognito, por lo que nadie sabrá si te mantienes activo.

GBWhatsapp: Es uno de los mods más populares de WhatsApp. Su efectividad para "congelar" la última conexión es muy alta. Sin embargo, descargar este mods es riesgosa debido a las advertencias de la plataforma de mensajería instantánea.

"Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o aplicaciones que pretenden mover tus chats de WhatsApp entre teléfonos, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de Servicio. WhatsApp no es compatible con estas aplicaciones de terceros porque no podemos validar sus prácticas de seguridad", señala WhatsApp.