WhatsApp: atención a los mensajes virales que podrían bloquear tu teléfono y además obligarte a desinstalar la aplicación

Una cadena de mensajes que está circulando por WhatsApp hace que se congele tu celular y te obliga remover la app de tu equipo y volver a instalarla.

Una extraña combinación de caracteres se encuentra circulando por mensajes de WhatsApp. La misma, una vez que se recibe y se abre el mensaje, genera un extraño congelamiento en la aplicación. No basta con salir del programa y volver a entrar. Tampoco sirve reiniciar el celular. Quienes reportaron esta incidencia manifestaron que la única forma de solucionar este inconveniente es remover el software del teléfono y después volver a instalar.

Entonces, si se ejecuta esta acción, quienes no hayan realizado una copia reciente de seguridad, corren el riesgo de perder el historial de los mensajes. Según lo reseña Daily Mail, los expertos en la materia explican que una extraña combinación altera el algoritmo del programa.

Tal como se nuestra en la imagen la extraña combinación de caracteres presentes en cualquier teclado digital afecta. Dicen que se originó en Brasil y comenzó a darle la vuelta al mundo. Aunque desde WhatsApp parecen haber solucionado el inconveniente, para que a futuro no se vuelva a caer en este problema. Los registros indican que solo sufrieron la incidencia usuarios de iOS. Hasta ahora no se tiene data de problemas en usuarios con equipos Android.

Combinación de caracteres en WhatsApp

"La combinación de estos caracteres crea una situación en la que WhatsApp no ​​puede procesar el mensaje. Entonces se genera lo que se conoce como un bloqueo infinito", dijeron expertos de WABetainfo. "Si encuentra algún mensaje peligroso, no lo envíe solo por diversión; sus amigos podrían perder su historial de chat si no tienen una copia de seguridad reciente", añadieron.

Minutos más tarde de que se reflejaron estos inconvenientes, representantes de la aplicación hablaron con el portal antes citado. Les dijeron que "WhatsApp lanzó y ya comenzó a implementar un parche que aborda esto en su última actualización de software iOS". De igual forma hay que mantenerse alerta ante este tipo de mensajes, para no sufrir las consecuencias que vienen con este.