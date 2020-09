WhatsApp: Telegram vuelve a advertir, "deberías borrar la app"

El CEO de la compañía detrás de Telegram reiteró todos los riesgos de seguridad de WhatsApp.

Telegram es la competencia directa de WhatsApp, así ha quedado demostrado en los últimos años donde cada aplicación ha mejorado sus funciones como respuestas de la actualización de su rival.

Sin embargo, eso no ha impedido que el CEO de Telegram, Pavel Durov haya mencionado las fallas de seguridad de su competencia… nuevamente.

A través de un comunicado difundido en la misma plataforma de mensajería instantánea, Durov advirtió que los datos de WhatsaApp pueden ser aprovechados por hackers.

"WhatsApp no ​​solo no protege sus mensajes de WhatsApp; esta aplicación se utiliza constantemente como un caballo de Troya para espiar sus fotos y mensajes que no son de WhatsApp. ¿Por qué lo harían? Facebook ha sido parte de los programas de vigilancia mucho antes de adquirir WhatsApp. Es ingenuo pensar que la empresa cambiaría sus políticas después de la adquisición, lo que se ha hecho aún más evidente con la admisión del fundador de WhatsApp sobre la venta de WhatsApp a Facebook: “Vendí la privacidad de mis usuarios”", escribió.

"Borren WhatsApp ya"

De acuerdo con Durov es muy probable que defensores de derechos humanos y activistas hayan sido víctimas de los problemas de seguridad de la plataforma perteneciente a Facebook.

Incluso aseveró que esos problemas de seguridad fueron realizados con intención por parte de WhatsApp. "Dudo que Telegram, una aplicación similar en su complejidad, no haya tenido problemas de gravedad a nivel de WhatsApp en los seis años desde su lanzamiento. Es muy poco probable que alguien pueda cometer accidentalmente errores importantes de seguridad, convenientemente adecuados para la vigilancia, de forma regular".

Finaliza el comunicado con la frase más impactante: "Independientemente de las intenciones subyacentes de la empresa matriz de WhatsApp, el consejo para sus usuarios finales es el mismo: a menos que esté de acuerdo con que todas sus fotos y mensajes se hagan públicos algún día, debe eliminar WhatsApp de su teléfono".