Los detalles del tráiler de WandaVision, el debut de Marvel en Disney+

El domingo en la noche Disney+ mostró el tráiler de WandaVision, de 1:20 minutos, que será la primera serie de Marvel en la plataforma. ¿Qué detalles se pudieron observar?

Disney+ y Marvel reaccionan contra el COVID-19 con la oficialización de WandaVision para finales de 2020.

Pese a que aún tienen en espera el lanzamiento de Black Widow -¿irá en streaming?- y el final del rodaje de The Falcon and The Winter Soldier, con el tráiler mostrado este domingo de WandaVision le devolvieron la alegría a los fans de Marvel.

Pero ¿qué detalles mostró el tráiler de la nueva vida de Wanda y Vision como pareja?

El tráiler de WandaVision, desmenuzado

El tráiler de 1:20 minutos comienza con la canción Twilight time, de The Platters. Música romántica, pantalla de televisión antigua en blanco y negro, trajes y escenarios de los años 50.

Se presume que es la vida de nuestra brujita favorita y el “hombre que nació ayer” creada a partir de la imaginación de Wanda. Recordemos que ella murió con el chasquido de Thanos, después de haber visto a su amado fallecer a manos del Titán Loco en Infinity War.

La Bruja Escarlata resucita para el triunfo en Endgame, y estuvo a punto de destrozar a Thanos en la batalla final, en la que finalmente éste muere por el chasquido de Iron Man.

Vision surgiría a partir de la imaginación de Wanda, pero pronto se dará cuenta que el mundo no es tan fácil como piensa. Llega un momento, lo vemos en el tráiler, que Vision saluda a una mujer que lo reconoce y sabe que él murió luchando contra Thanos.

Entre los detalles se encuentra también la aparición de Monica Rambeau, la compañera de Capitana Marvel. Y se rumora que Darcy Lewis, asistente de Jane Foster en Thor, formará parte de la serie. ¿Trabajan ambas para SWORD, la contraparte espacial de SHIELD?

WandaVision es protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Se espera el lanzamiento para diciembre de este año. Puedes ver el tráiler aquí y sacar tus propias conclusiones.