Video: Boston Dynamics y su perro robot causan terror en Canadá por un paseo nocturno

Pareciera que en Canadá nunca sucede nada memorable o peligroso. Tanto sería así que el día que el perro robot de Boston Dynamics sale de paseo por la noche alguien le toma un video y termina volviéndose el fenómeno viral de la comunidad.

Eso justo lo que sucedió hace algunas noches en las calles del norte de Ontario, cuando alguien desde su automóvil se frenó para captar en video lo que veían sus ojos: un perro robot tomando un paseo nocturno:

guys look who i saw out on da street!!!:) pic.twitter.com/rPczxbWAkL

— ✨ nathan moved accounts (@bIoodtear) September 25, 2020