Habrían encontrado indicios de vida en Venus, el descubrimiento se hizo desde Chile

Vida en Venus, eso es lo que plantea preliminarmente un reporte hecho desde Chile.

De acuerdo a lo que informan medios nacionales, el hallazgo de fosfina en su atmósfera nos daría indicios de hacer la fuerte aseveración de que hay vida en aquel planeta.

Esta vida microbiana es "capaz de soportar los altos grados de ácido sulfúrico" y está por deteminarse su origen, ya que puede ser producida industrialmente, como también por "procesos biológicos" derivados de las bacterias.

Cabe recordar que la atmósfera en ese planeta hace muy compleja la posibilidad de tener vida, por ser profundamente venenosa y densa, con dióxido de carbono y nitrógeno, sumado a vientos de más de 300 kilómetros por hora y actividad eléctrica. Todo con una temperatura de 450º.

Todo este descubrimiento habría sucedido entre 40 a 60 kilómetros sobre su superficie, donde las condiciones son más aguantables para algunos microorganismos, como la fosfina.

Así lo informaron las redes sociales de ESO:

1/5 Signs of life on Venus? An international team of astronomers today announced the discovery of a rare molecule — # phosphine — in the clouds of # Venus. #VenusNewshttps://t.co/azNSsVfhr8

