Juegos gratis: Ubisoft está regalando dos icónicos juegos y así puedes conseguirlos

Ubisoft tiene grandes juegos de manera gratuita actualmente, y si quieres conseguirlos, entonces aquí te diremos cómo hacerlo.

Ubisoft tiene grandes franquicias de videojuegos que nos hacen emocionarnos cada vez que las encontramos en ofertas o cuando se anuncia un juego nuevo de ellas. Es por eso que ahora te mostramos dos juegos que se encuentran de manera gratuita de parte de esta compañía.

Far Cry 3

Uno de los juegos más legendarios que haya desarrollado la compañía sin duda es este, pues presenta una aventura como ninguna otra con un villano que amaras y odiarás al mismo tiempo por lo bien desarrollado que está hecho.

Para conseguirlo debes acceder a la tienda de Ubisoft China desde tu teléfono. Sigue este enlace para que te sea más fácil hacerlo.

Ahora deberás añadir el juego a tu carrito de compra y después de ello, deberas iniciar sesión con tu cuenta de uPlay. Una vez que lo hayas hecho correctamente, el juego se añadirá a tu cuenta y podrás disfrutar de esta aventura totalmente gratis.

Tom Clancy’s The Division

Este es uno de esos juegos del que seguramente has escuchado hablar mucho pero que no sabes si realmente es tan bueno como lo promete todo el mundo. Primero que nada, quitemos la duda del camino: si, es muy bueno. Y si no nos crees, entonces basta con que lo adquieras de manera gratuita para PC.

La manera de hacerlo es mucho más sencilla que la de Far Cry 3 y solamente requiere que entres a la web de Ubisoft y ahí encontrarás este juego completamente gratis, el cual se encontrará así hasta el 8 de septiembre.

Así que apresúrate y consigue este increíble juego antes de que deje de ser gratuito. Aquí tienes el enlace directo a la página del juego.

Cabe mencionar que una vez que consigas ambos juegos, estos se quedaran en tu cuenta para siempre y podrás jugarlos cuando quieras. También cabe mencionar que la oferta de China podría dejar de estar disponible muy pronto.