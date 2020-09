Twitter: Las notas de voz también se habilitarán para los mensajes directos

En el mes de junio Twitter sorprendió a sus usuarios al habilitar la grabación de audios para compartir en la red social de micro blog. Sin embargo, casi 3 meses después, está opción no ha tenido el uso que quizás muchos esperaban durante el lanzamiento.

Mientras que muchos usuarios esperan que la disponibilidad de grabar voice se extienda a todos los dispositivos de diferentes sistemas operativos, Twitter por su parte se encuentra trabajando en habilitar las notas de voz pero para los mensajes directos.

Un programador dedicado a filtrar los nuevos avances de las redes sociales, dio a conocer hace unas semanas lo que sería el funcionamiento de esta nueva opción.

#Twitter is working on the possibility of sending voice messages in DM 👀 pic.twitter.com/QYmg287waJ

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 12, 2020