¿Es realmente el remake perfecto? Review de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 [FW Labs]

Un refrito que podría, otra vez, marcar a una generación, pero no sin problemas.

Un día te despiertas, eres un niño, prendes tu PSX, empieza a sonar Millencolin y eres Jamie Thomas haciendo el "Leap of Faith". Un día te despiertas, tienes más de 30 años, suena la misma canción, terminas de trabajar y sabes que todo va a estar bien jugando Tony Hawk.

Ese es el poder de un juego que marcó generaciones en su momento, cuando se alucinaba viendo los X Games y tratabas de conseguir mejores videos de Rodney Mullen, con trucos cada vez más excéntricos.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 es la carta de amor a la nostalgia más fuerte que se ha hecho en los últimos años, junto a algunos títulos de Nintendo, claro está. Y aunque lejos de ser perfecto, le pega bien a casi todas las notas.

Hay que ser displicente para no darse cuenta que los juegos de skate están resurgiendo. Después de 10 años sin uno "como corresponde" tras Skate 3, este año esa franquicia anunció su vuelta y fue el punto alto en la presentación de EA. Títulos "indie" como Skater XL y Session han llamado la atención de muchos y claro, un Tony Hawk no podía faltar.

Ver niveles icónicos en resolución 4K, con nuevas animaciones y desafíos es un lujo, un placer, un estímulo a la memoria. Y hablando de eso, agarrar los controles hace que poco a poco vayas recuperando un talento que no te acordabas que tenías, que en algún de tu cerebro se escondía esperando ser despertado, tal agente secreto.

Sobre eso mismo, la jugabilidad es una mezcla del Tony Hawk 4 con el Underground, quizás, algo por ese lado, aunque si eres más purista puedes elegir la exacta de cada juego. La propuesta nueva es más "pesada" en temas de gravedad, sin duda, y tiene bastante ritmo. Sabemos que este aspecto es lo que hace o destruye un título de esta saga, por eso mismo entregas en años anteriores, como el 5, fracasaron estrepitosamente.

Además no me he encontrado con muchos bugs o fallos evidentes, algo que uno podría dar por hecho, pero otra vez, las últimas entregas nos enseñan que es algo que no siempre podemos dar por sentado.

Ahora, hay que ser claro, no es un juego perfecto: la decisión de mantener impolutos los niveles del 1 y del 2 es bueno para la nostalgia, pero a veces es enemigo de un sistema con manuals y reverts, basado en combos más largos. A veces simplemente no calza y se nota, puedes darte contra una muralla. La personalización de personajes existe pero es bastante escueta y si eras fanático de los anteriores, en unas sólidas 4 horas puedes terminar ambos títulos casi en su totalidad.

Aún así, la adición de nuevos desafíos y componentes en línea como el modo "speed run", siento que le darán mucha vida a este juego. La banda sonora es impecable y se pierden un par de canciones en comparación a los originales, pero se agregan decenas extras de muy buena curación.

Por cierto, el roster se mantiene igual, pero con rostros actualizados al día de hoy. También se agregan nuevas estrellas como Nyjah Houston, Leticia Bufoni y más.

La decisión de compra es muy simple por USD $40: si te gustaban aunque sea un poco los títulos originales, esta es una compra obligatoria. Siento que es tan bueno, tan entretenido y tan buen hecho que otra vez podría marcarse una generación con el skate, ya sea con este título, los que están por salir o todos a la vez. Bienvenidos sean.