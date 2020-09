Tinder: ¿es real? De esta forma podrás certificar si la persona con la que hablas es un bot o no [FW Guía]

No solo existen perfiles falsos controlados por robots sino también por personas que se hacen pasar por otras.



Una alternativa que hoy miles de personas usan para hacer nuevas amistades o encontrar una pareja es Tinder. Esta es una aplicación bastante popular y consiste en crear un perfil personal para luego chatear con otras personas.

Muchos de los perfiles que abundan en la plataforma son falsos y fueron creados con el fin de robar información a los usuarios. Por eso se debe tener mucho cuidado.

Tal vez lo hayas hecho o quizás no, pero de que hay bots capaces de responderte con un perfil 'fake' es totalmente real, y seguramente pudiste haber tenido una conversación con alguno de ellos sin darte cuenta.

Ahora que sabes esto y perteneces a la comunidad Tinder lo mejor es que aprendas ciertos aspectos que pueden ayudarte a descubrir con un bot que solo busca robarte información.

Detalles para tomar en cuenta

Biografía incompleta

Si de pronto notas que su bio no posee información o quizás tenga enlaces corto acompañados de frases como "si quieres saber más de mí pulsa aquí" ya es una clara señal de que es un bot.

Respuestas muy rápidas y fuera de contexto

Si notas que al escribir te responden muy rápido, con un ritmo incluso fuera de lo normal, y además con respuestas que no concuerdan con lo que has enviado pues entonces debes tener cuidado porque podría tratarse de un bot que solo busca robarte información.

Cuando se muestra demasiado perfecto

Te puedes encontrar con perfiles que tienen fotos de infarto, tanto que parecen modelos y no personales comunes. En este caso no quiere decir que la persona que ves no existe pero seguramente podría tratarse de una falsificación.

Pide algo a cambio

Si te pide dinero u otro detalle a cambio de algo debes tener cuidado porque seguro estás ante una estafa. No proporciones ninguna información persona con el pretexto de dar algún regalo.