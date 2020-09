TikTok: YouTube a comenzado pruebas para una función de videos cortos

Gracias a que TikTok no se encuentra disponible en todos lados, YouTube ha decidido aprovechar la situación y crear algo llamado Shorts.

Gracias a la fama de TikTok, muchas aplicaciones ya se encuentran trabajando en sus propias versiones de esta, algunas incluso implementando esto dentro de sus propias apps ya establecidas.

Ese es el caso de YouTube, el cual actualmente se encuentra probando una opción que te deja grabar y compartir videos de tan solo 15 segundos.

Por el momento, no está en todos lados

Siendo que TikTok desaparecerá de Estados Unidos, y por el mismo hecho de que la app no se encuentra disponible en todos los países del mundo, YouTube vio aquí un mercado poco explotado y decidió crear su propia versión de crear y compartir videos cortos.

Si bien es cierto que Youtube ya tiene la opción, desde siempre, de crear y compartir videos, esto agregaría una nueva manera de ver contenido sin la necesidad de hacer a un lado a los videos convencionales.

Esta función, por el momento, solamente se encuentra en la India, un país que tiene prohibido TikTok desde hace mucho tiempo, por lo que es el mercado perfecto para comenzar a realizar las pruebas de esta nueva función que llevará por nombre “Shorts” en honor a la duración de sus videos.

Dentro del anuncio de Shorts, se puede ver que se usa como ejemplo el primer video subido a YouTube en toda la historia: Me at the Zoo. Además de una cuantas características de esta que seguramente le llamarán la atención a más de uno:

Podrás controla la velocidad del video

Tendrás acceso a una biblioteca de música para añadir a los videos

Puedes usar un temporizador para grabar en manos libres

Aunque no sabemos aún la fecha oficial de lanzamiento en todo el mundo, al menos podemos estar seguros que esto podría no ser tan popular en YouTube como lo ha sido en TikTok. Solo el tiempo lo dirá.